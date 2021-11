Bragança, Terra Natal e de Sonhos | Bragança

Brigantinos e turistas estão convidados a participar na 7.ª edição do Bragança, Terra Natal e de Sonhos, a decorrer até janeiro de 2022. Devido à pandemia de COVID-19, a iniciativa regressa mais forte do que nunca, depois de um ano de interregno. Dê uma volta no comboio infantil, no baloiço ou na roda. Delicie-se com as Tasquinhas de Natal e presentes locais. Acima de tudo, viva o espírito da quadra ao máximo!

Save the date: 1 dez. a 6 jan.: 10h – 13h, 14h - 20h

Aldeias Natal | Valongo e Ermesinde

Câmara Municipal de Valongo

Este ano, o Parque Urbano de Ermesinde recebe a maior árvore de Natal do país com 55 metros de altura. A quadra festiva começa (literalmente) em grande e continua nas Aldeias Natal de Valongo e Ermesinde. Aqui, a Casa Mágica do Pai Natal, peças de teatro e diversos produtos locais partilham o mesmo espaço, a pensar em todos os visitantes.

Save the date: A decorrer ao longo de dezembro

Mercado de Natal | Porto

Ainda não tem todos os presentes para oferecer? Passe pela Praça da Batalha, no coração da cidade do Porto, e complete a sua lista de desejos num instante! Com mais de 20 expositores de roupa, artesanato, livros e brinquedos, não há nada que falte neste reino do Natal.

Save the date: 1 a 24 dez., 2.ª a 6.ª: 11h - 20h, sáb., dom.: 11h - 23h

Mercado de Natal de Serralves | Porto

André Delhaye | Mercado de Natal de Serralves

Nos dias 4 e 5 de dezembro, Serralves convida as famílias a dar um saltinho até ao seu próprio Mercado de Natal. A edição deste ano conta com muitas sugestões de presentes, street food e oficinas natalícias! Desde a workshops de light painting à criação de bonitos ornamentos, há muitas formas originais de sentir o espírito natalício.

Save the date: 4, 5 dez.: 10h - 18h

Perlim | Santa Maria da Feira

Com pozinhos de Perlim e Pim Pim, o Natal fica logo repleto de magia! Mais uma edição do parque temático Perlim chega a Santa Maria da Feira, pronta a agradar a miúdos e graúdos. Os portões mágicos deste reino abrem-se durante 23 dias com uma programação recheada de jogos, música e variadas diversões.

Save the date: 1 a 30 dez.: 13.30h - 19h

Cabeça Aldeia Natal | Seia

Seia volta a vestir-se de verde e vermelho. Na Aldeia de Cabeça, a sustentabilidade e a época festiva misturam-se, em homenagem aos saberes e sabores da região. A aposta no artesanato coloca os valores ambientais ao centro, procurando estimular o comércio. As festividades contam ainda com outros pontos de interesse, tais como presépios e a Casa do Chocolate.

Save the date: 18 a dez. a 2 jan.

Presépio de Penela | Coimbra

O presépio de Penela é a joia da coroa das celebrações em Coimbra, sendo considerado um dos maiores presépios da europa. A especialidade encontra-se em contar a história do menino Jesus, sem negligenciar as demais festividades. Há também muitos mercadinhos para visitar, cheios de iguarias e presentes natalícios.

Save the date: A partir de 1 dez.

Vila Natal | Óbidos

Das muitas formas de passar o Natal, uma das mais divertidas é, sem dúvida, viver a quadra dentro dos limites de uma muralha. Depois de um ano em pausa, a Vila Natal está de regresso a Óbidos para dar um toque medieval às festividades. A nova edição conta com uma pista de gelo maior, um comboio, um carrossel e a já conhecida Casa do Pai Natal.

Save the date: 2, 3, 13 a17, 24, 31 dez.: 11h - 16h. 1, 4 a 12, 18 a 23, 26 a 30 dez., 25 dez., 1 jan.: 16h - 20h. 2 jan.: 11h - 19h

Leiria Natal | Leiria

Este Natal, as renas e os presentes chegam mais cedo ao oeste para uma nova edição do Leiria Natal. Durante mais de um mês, um programa festivo recheado chama todas as famílias ao centro da cidade. Entre o Largo Papa Paulo VI, o Mercado de Sant’Ana, a Praça Rodrigues Lobo, o Largo Goa, Damão e Diu, o Castelo de Leiria e o Jardim de Camões, encontram-se os mais variados espetáculos e iniciativas!

Save the date: 26 nov. a 6 jan.

Reino Natal | Sintra

Fadas, renas e duendes chegam a Sintra para mais uma edição do Reino Natal. O espírito natalício paira no Parque da Liberdade com muitas banquinhas para visitar. Além de fazer as delícias dos mais novos, o Reino de Natal tem também uma vertente solidária, apoiando famílias durante a quadra festiva.

Save the date: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 18 e 19 dez.: 11h00 - 19h00

Kids Market | Lisboa

Nos dias 4 e 5 de dezembro, o Kids Market está de volta para mais uma edição nas Cavalariças do Pestana Palace. Com a curadoria da nutricionista e influenciadora digital Filipa Cortez Faria, o mercado reúne o melhor da moda e lifestyle nas secções de criança, mulher e casa.

Save the date: 4, 5 dez.: 10h - 19h

Wonderland Lisboa | Lisboa

Já se pode avistar a roda gigante mais famosa de Lisboa do topo do Parque Eduardo VII. O Wonderland Lisboa está de volta para uma 6ª edição, com toda a magia do Natal a que já nos habituou. A capital portuguesa enche-se de animação, música, lojinhas e muitas atividades para explorar em família.

Save the date: 2.ª a 5.ª: 12h - 21h.,6.ª: 12h - 00h, sáb., fer.: 10h - 00h, dom.: 10h - 22h. 24, 31 dez.: 10h - 16h. 25 dez., 1 jan.: 16h - 22h

Feira de Natal da Casa do Artista | Lisboa

Nos primeiros fins de semana de dezembro, as portas da Galeria Raul Solnado em Lisboa abrem-se para deixar entrar o Natal em pleno. O foco está em incentivar a compra de presentes solidários para apoiar o mundo das artes. Livros, CD’s, DVD’s, móveis e roupas são apenas algumas das prendas que podem ser encontradas nesta Feira de Natal.

Save the date: 4,5, 11, 12 dez.: 10h - 18h

Viva o Natal | Palmela

O Viva o Natal chegou ao município de Palmela, repleto de propostas para as famílias. Depois de dar uma volta pelo Mercado de Natal, pode ainda disfrutar de um presépio etnográfico, que relembra ofícios e pessoas do século XX, ligadas à história local. Assim se festeja até 6 de janeiro, com encerramento marcado para o Dia de Reis.

Save the date: 11 a 22 dez.: 10h00-19h00

Mercadinhos na Aldeia | Castro Marim

Ainda sem planos para as manhãs de domingo? Dê um saltinho até Castro Marim e conheça a mais recente edição dos Mercadinhos na Aldeia. No primeiro domingo de cada mês, a aldeia de Odeleite volta a receber esta iniciativa, que dá a conhecer o melhor do artesanato e gastronomia regionais. Existem ainda workshops tradicionais a não perder.

Save the date: 5 dez.: 9.30h - 13.30h