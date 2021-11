Na gala dos prémios APOM 2021, que decorreu no Museu da Marinha, a Casa Fernando Pessoa foi premiada com o título de Melhor Museu Português. Na origem do prémio, está a capacidade de renovação desta instituição, que reabriu ao público em 2020 no seguimento de obras de remodelação.

O segmento Leituras ao Ouvido mereceu também uma Menção Especial, ao focar-se na leitura em voz alta de poemas pessoanos mais curtos.

A Casa Fernando Pessoa preserva as infraestruturas onde Fernando Pessoa viveu nos seus últimos 15 anos de vida. Depois de tanto tempo a preservar o espólio do poeta, o museu ganhou uma nova exposição e também melhores acessibilidades. Dê asas à leitura e faça uma visita!