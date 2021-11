Uma carta de amor às famílias

Todo o país | cinema | M/6

Uma sessão de cinema em família pode ser uma excelente opção para animar os finais de tarde. Ainda para mais, se a família é o tema central do filme. Conheça os Madrigal, protagonistas da mais recente produção da Disney Encanto. No meio de uma família onde ter poderes mágicos se tornou a norma, Mirabel sente-se excluída por ser a única rapariga normal. Até que uma incrível jornada traz ao de cima os verdadeiros poderes da heroína.

Walt Disney Pictures

O Natal chegou a Lisboa!

Lisboa | evento | 1, 2 dez .: 12h – 21h, 3 dez.: 12h – 22h | M/0

O Parque Eduardo VII volta a encher-se de espírito natalício para mais uma edição do Wonderland Lisboa. Lojas, música, uma pista de gelo e, acima de tudo, muita diversão regressam para animar o Natal na capital. Aberto todos os dias de semana até às nove e na sexta-feira até às dez da noite, o Wonderland é um ótimo plano para animar a sua semana. Se quiser terminar o dia em beleza, não se esqueça de apreciar Lisboa de cima ao dar uma voltinha pela roda gigante!

Cordas a quatro mãos

Porto | espetáculo | 30 nov.: 19h30 | M/0

A música portuguesa ganha destaque no próximo recital do Quarteto de Cordas de Matosinhos. Popularuskia é uma obra do coimbrão Sérgio Azevedo que reinventa clássicos nacionais como Rimanço de Don Fernando, Não se me dá que vindimem (Beira Baixa) e Ó ó, menino ó (Trás-os-Montes). Entre a estreia mundial do jovem compositor Carlos Lopes e dois quartetos de referência, há muita música para descobrir na casa da música!

Casa da Música / Divulgação

De visita ao Castelo

Sesimbra | visita | 2ª a dom.: 7h-19h (inverno) | M/0

O Castelo de Sesimbra é um dos poucos castelos sobre o mar que chegaram em bom estado de conservação até aos dias de hoje. As suas origens remontam ao século IX, quando muçulmanos ocupavam o território nacional. Ao longo de toda a idade média, o castelo assumiu um importante papel de defesa das fronteiras marítimas e terrestres da região. Venha olhar o mar a partir deste pedaço de história! Pode fazê-lo em qualquer dia de semana até às sete da tarde.

Já nasceu o Deus menino!

Vila Real de Santo António | passeio | 2ª a dom.: 10h – 13h, 14.30h – 19h | M/0

Em Vila Real de Santo António, o Natal chega, oficialmente, a 30 de novembro. Este é o primeiro dia em que um dos maiores presépios de Portugal invade as ruas da cidade. Assim se conta a história de Jesus em grande, depois de 5600 figuras terem marcado presença na edição de 2020. Do nascimento do menino à chegada dos reis magos, não vai querer perder esta impressionante instalação natalícia.

Sul Informação

