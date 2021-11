Está pronto para participar numa divertida maratona? Desta vez, nem sequer precisa de correr! Basta apreciar um desfile de bonecos de corda na sessão Maratona de Robertos.

A 28 de novembro, há muitos motivos para celebrar no Museu da Marioneta. Não só é o aniversário de 20 anos do museu, como se comemora a classificação no Inventário do Património Cultural Imaterial do Teatro Dom Roberto. No programa das festas, encontra-se uma divertida mostra do melhor que uma das artes mais antigas do mundo tem para oferecer.

Em Maratona de Robertos, vários bonecreiros em atividade por todo o país juntam-se no claustro do museu em Lisboa para dar voz às verdadeiras estrelas do dia: as marionetas. A entrada no espetáculo é livre, decorrendo de forma contínua das 11h às 18h.

A história por trás dos Robertos

De facto, há muita tradição por trás deste evento! O Teatro Dom Roberto é um teatro de marionetas itinerante que remonta a meados do século XX. Nessa altura, existia o hábito dos Robertos se reunirem com as suas coloridas barracas, um pouco por todo o país. Assim se montavam teatros de marionetas, tratando praias, jardins e praças públicas como palco.

Museu da Marioneta

O reportório de teatro dos Robertos focava-se muito no improviso e saberes populares, invocando a tradição oral das regiões. O soar da palheta chamava miúdos e graúdos, ansiosos por assistirem às peripécias da bonecada. Além das gargalhadas constantes, pouco se mantinha igual em cada espetáculo satírico.

João Paulo Seara Cardoso, do Teatro de Marionetas do Porto, aprendeu a arte com o marionetista António Dias e apercebeu-se da importância de preservar os Robertos. Assim chegaram até aos dias de hoje, sobrevivendo ao teste do tempo. Um legado em constante evolução que, este sábado, encontra uma casa no Museu da Marioneta.