Jardim Botânico do Porto | Porto

Na Quinta do Campo Alegre, mora um dos jardins mais icónicos da cidade do Porto. Com quatro hectares de extensão, o Jardim Botânico combina várias tipologias de espaços verdes, repletos de espécies exóticas. Explore as estufas e perca-se nas sebes de camélias centenárias. De Sophia Mello Breyner a Ruben A., muitos foram os artistas a apaixonar-se por este lugar. E com razão!

Parque da Cidade | Porto

Além de estar entre os melhores do mundo, o Parque da Cidade é também considerado o maior parque urbano de Portugal. A vegetação e os extensos corpos de água fazem deste local um dos preferidos das famílias aos fins-de-semana. O terreno do parque estende-se até ao Oceano Atlântico, uma particularidade rara a nível mundial. Com boas acessibilidades e espaços amplos para fazer desporto ou um picnic, vale a pena visitar!

Jardim do Passeio Alegre | Porto

No lugar onde o rio de Douro se torna mar, mora o Jardim do Passeio Alegre. Construído nos finais do século XIX, este jardim impressiona pela sua beleza e excelente estado de conservação. Árvores emolduram os caminhos que conduzem a fontes de granito. Pode ainda praticar as suas melhores tacadas no minigolfe ou passar uma tarde romântica no chalet do jardim, agora convertido em café.

Jardim do Monte Latito | Guimarães

Se estiver nos arredores de Guimarães, não pode faltar uma visita ao Jardim do Monte Latito. Além de albergar árvores consideradas de interesse público, o jardim alcança três importantes monumentos a nível nacional: o Castelo de Guimarães, o Palácio dos Duques de Bragança e a Igreja de São Miguel. À entrada, o visitante é recebido pela mítica escultura de D. Afonso Henriques, um dos grandes cartões de visita da cidade.

Parque Aventura e Trilho Ecológico | Gondomar

Quem visita o Parque Aventura e Trilho Ecológico de Baguim do Monte dificilmente acredita que, há pouco mais de 50 anos, este costumava ser um aterro sanitário. Depois de ações de requalificação, o parque passou a ser um espaço de promoção de atividade física, focado na sustentabilidade. São vários os serviços que tem ao seu dispor, incluindo um circuito de arborismo, um parque de merendas, um parque infantil, entre outros.