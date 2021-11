O Lumiar ganhou um pouco mais de magia. Esta foi a morada escolhida para o novo Lugar das Fadas, que promete fazer as delícias de todos os meninos e meninas. Quer pretenda passar uma tarde em família ou estimular a criatividade do seu filho, há programas adaptados a cada um, que em muito transcendem o brincar. Descubra as funcionalidades deste espaço!

Pedagogia e imaginação

Entre varinhas de condão e pozinhos mágicos, o Lugar das Fadas afirma-se como um espaço de entretenimento infantil de enfoque pedagógico. O conceito surge em substituição da antiga Princelandia Lisboa, bastante ligada ao cuidado pessoal e bem-estar dos mais novos.

A ideia era melhorar a Princelandia com as sugestões recebidas por parte das crianças ao longo dos anos. O resultado? Um mundo mágico, aberto de terça a domingo, feito a pensar na faixa etária dos 4 aos 12 anos. Aqui até os adultos voltam à infância, acreditando nos seus maiores desejos. Afinal, basta deixá-los no posto Unicórnio-Correio para os tornar realidade!

Créditos: Arthur Costa

Inteligência emocional

Um dos aspetos mais inovadores do Lugar das Fadas é, sem dúvida, a aposta na inteligência emocional dos mais novos. No segmento Coração de Mestre, as crianças são encorajadas a meditar, contactando diretamente com os seus sentimentos. Promove-se o foco e a capacidade de concentração, noções que acabam por influenciar bastante a autoestima.

Controlar emoções como o medo, o amor e a raiva passa a estar em primeiro plano. No meio de tanta brincadeira, há sempre tempo para parar e refletir, algo que também tem muito de mágico.

Sentido de identidade

Unicórnios, princesas, super-heróis, bailarinas e muitos outros. Eis o público-alvo do Lugar das Fadas. Cada criança pode ser aquilo que desejar, estando à vontade para se expressar livremente.

Sabe-se que a infância é uma altura de descoberta. Como tal, providenciar espaços onde os participantes se sintam confortáveis na sua própria pele é essencial. Um dos principais objetivos de Susana Ramos, criadora do espaço, foi trazer a inclusividade para a ordem do dia. Há uma grande urgência em mostrar que nada é impossível, mentalidade que, infelizmente, se tende a perder na idade adulta.

Atividades mágicas

Depois de entrarem vestidos a rigor, os mais pequenos são tratados como verdadeiros convidados de honra. Para estarem prontos a explorar este reino de fantasia, podem começar por completar os seus disfarces com pinturas faciais e penteados.

De seguida, a brincadeira começa. Há quem corra para o baloiço, enquanto outros escolhem jogos tradicionais, como a macaca ou arco e flecha. No fim, os participantes juntam-se para um desfile de máscaras, acompanhado por uma sessão de karaoke. Existe ainda a opção de passar um dia relaxante no spa infantil do Jardim das Fadas ou organizar uma festa de aniversário, com direito a lanche.

Créditos: Arthur Costa

