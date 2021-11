Precisa de ideias para levar os miúdos a passear esta semana? Temos sugestões!

Na serra, com vista para o Vale do Mondego

Celorico da Beira | passeio | 2.ª a dom. | M/0

A melancolia do primeiro dia da semana chegou… Mas, calma! Dentro do Parque Natural da Serra da Estrela encontra dois baloiços e um miradouro para apreciar a paisagem do Vale do Mondego e de Celorico da Beira, num momento único e relaxante. Aproveite o final da tarde para refletir e desfrutar dos sons da natureza, juntamente com os mais pequenos.

Um mergulho para colorir o oceano mágico

Lisboa | exposição permanente | 3.ª a 6.ª: 10h-18h, sáb., dom.: 10h-19h | M/0

Na terça-feira, leve os miúdos a conhecer o Fishanário do Pavilhão do Conhecimento, uma visita inesquecível que os fará mergulhar até às profundezas do mar numa experiência imersiva, à boleia dos cinco sentidos. Aqui, vão poder conhecer os protagonistas do Oceano, surpreender-se com todas as cores e curiosidades e viver uma aventura impressionante.

A talha dourada do Museu

Santa Maria de Lamas | visita e oficina | 2.ª a dom.: 10h-12h, 14.30h-16.30h | M/3

Se chega a meio da semana a pensar que já podia ser sexta-feira, aproveite para descontrair e aprender coisas novas de forma mais divertida. Visite o Museu de Lamas com os mais pequenos e, juntos, partam numa viagem até ao passado para descobrir como era obtida a folha de ouro, a sua metodologia de aplicação e, por fim, a importância da sua conservação e restauro. Deslumbre-se com esta coleção!

Castelo de Tavira: o que está para além das muralhas?

Tavira | visita | 2ª a 6ª: 8.30h-17h, sáb., dom. fer.: 9h-17h | M/0

Aproveite a quinta-feira para explorar as muralhas históricas do Castelo de Tavira, originalmente construídas em taipa. Este castelo, recheado de obras de arte, foi recuperado pela Câmara de Tavira e recebeu um incrível miradouro e um lindo Jardim, que merecem ser visitados.

Viagem imersiva às lendas da cidade Invicta

Concerto | 6ª a dom.: 11h, 13h, 15h, 17h e 19h | M/3

Chega a sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. E que melhor forma de festejar do que assistir a um fascinante espetáculo? O "Porto Legends – The Underground Experience" é um espetáculo audiovisual imersivo de 360 graus, que coloca o público a circular livremente por entre as lendas e histórias da cidade do Porto, numa experiência memorável. Descubra todos os mistérios desta maravilhosa cidade.

