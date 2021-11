Dia Mundial do Cinema: 5 filmes imperdíveis para ver em família

Matilda, a Espalha Brasas (1996)

A história de Matilda continua a atravessar gerações e está ainda bem viva sob a alçada da Netflix. O universo do escritor Roald Dahl converte-se em pura magia do cinema, nas mãos de uma menina dotada de uma inteligência fora de série. Matilda (Mara Wilson) sempre viveu com a cabeça dentro dos livros, vendo neles um escape da crueldade à sua volta. Até ao dia em que descobre poderes telepáticos, capazes de chocar o mais cético dos adultos. Esta espalha brasas prepara-se para deixar todos de queixo caído!

créditos: Observatório do Cinema

Pai para mim… Mãe para ti (1998)

Ter uma irmã do outro lado do mundo pode parecer improvável, mas em Pai para Mim… Mãe para ti é exatamente isso que sucede. Na estreia cinematográfica da atriz Lindsay Lohan, as gémeas idênticas Hallie e Annie Parker conhecem-se por acaso num campo de férias. No rescaldo de várias rivalidades, ambas acabam por perceber que têm mais em comum do que pensavam. Reviravoltas e gargalhadas cruzam-se, nesta comovente aventura da Disney. Já se sabe que se há irmãs por sorte, há amigas por escolha.

A viagem de Chihiro (2001)

Em 2021, assinalam-se 2 décadas desde a estreia de A Viagem de Chihiro, um dos maiores clássicos do cinema de animação japonês. Hayao Miyazaki adapta ao grande ecrã um ponto de viragem na vida de Chihiro, inconformada com a ideia de morar numa nova cidade. Tudo muda quando um mundo de bruxas, espíritos e outras tantas lendas a separa da sua família, deixando-a totalmente entregue à sua sorte. O vencedor do Óscar de Melhor Filme de Animação de 2001 já está disponível para ver e rever na Netflix.

créditos: Netflix

Escola do Rock (2003)

Ao contrário do que se possa pensar, não há nada como o rock and roll na hora de reunir famílias junto ao televisor. Desta vez, o ator Jacob Black é o protagonista do enredo, onde um ex-guitarrista passa a professor substituto de uma escola privada. Entre métodos de ensino pouco ortodoxos, os alunos entusiasmam-se com a possibilidade de serem reconhecidos na grande Batalha das Bandas. Será que o ensino e a guitarra elétrica são compatíveis? Fique atento à Escola do Rock para descobrir.

Soul – Uma Aventura com Alma (2020)

Soul chamou bastante à atenção durante a sua estreia, ao tornar-se num dos primeiros filmes da Disney predominantemente ligados à comunidade afro-americana. Joe Gardner deambula pelo seu quotidiano ao som de música jazz. São as melodias do piano e contrabaixo que o fazem levantar da cama de manhã, sempre motivado. Porém, o azar leva-o a ter um acidente, que o transporta até ao mundo das almas. Eis a premissa para um importante debate sobre o sentido da vida, integrado no catálogo da Disney+.