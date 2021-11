Caminhar pela beleza da serra alentejana

Redondo | passeio | 2.ª a dom. | M/0

Os passadiços da Serra d’Ossa constituem um excelente programa para o passeio tardio, em família. O caminho leva-o a descobrir os patrimónios naturais e históricos do local, bem como usufruir de um contacto próximo com a Natureza e testemunhar paisagens de cortar a respiração. Aproveite bem o feriado!

Uma viagem pela história da saúde

Porto | exposição | 3.ª a 6.ª: 10h-18h, Sáb.: 14h-18h | M/0

Começam os dias mais frios e com eles chegam as constipações, por isso, nada melhor do que aprendem um pouco mais sobre a história da saúde, numa invulgar e atrativa viagem, aos seus 5000 anos, através da exposição patente no Museu da Farmácia do Porto.

Feira biológica

Lisboa | feira | 4.ª: 15h-20h | M/0

Nesta feira biológica, prepare-se para o Dia Mundial da Alimentação Saudável e opte por produtos naturais, livres de pesticidas e outros químicos. E, no dia 6 de novembro acompanhe online ou presencialmente a oficina “Não te passes da Marmita”, onde pais e filhos vão poder aprender a preparar lanches saudáveis para levar para a escola.

Entre o mar e o marão

Paredes | passeio | 2.ª a dom. | M/0

Visite a estrela da cidade de Lordelo! O lindo baloiço localizado no ponto mais alto da cidade é ideal para passar um serão de tarde tranquilo com os miúdos. Balance ao sabor do vento, delicie-se com os sons da Natureza e aprecie a beleza extraordinária do pôr do sol, neste baloiço, que é um dos maiores baloiços paisagísticos do país.

Em estreia: Eternos

Todo o País | estreia 4 nov.

Celebre o Dia Mundial do Cinema em grande com “Eternos”. O filme acompanha um grupo de heróis que protegem a Terra desde a criação do Homem. Esta história épica é mais uma das incríveis produções da Marvel Studios e estreia já esta semana, nos cinemas, em todo o país.

