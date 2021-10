A 20.ª Edição do Hospital dos Pequeninos está quase a chegar! De 29 de novembro a 3 de dezembro, o evento que tem como objetivo acabar com o medo que as crianças têm de ir ao médico, vai decorrer em dois grandes momentos.

Numa primeira fase, decorrerá para escolas, com a respetiva marcação, de 29 de novembro a 3 de dezembro, no Refeitório I dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa.

Num segundo momento, as famílias podem contar com um fim de semana que lhes é inteiramente dedicado, no Pavilhão do Conhecimento, nos dias 4 e 5 de dezembro, com entrada livre e gratuita.

Este projeto destina-se a crianças entre os 3 e os 7 anos de idade e tem como objetivo reduzir a ansiedade que as crianças sentem quando confrontadas com a presença de um profissional de saúde, nomeadamente em consulta e em contexto intra-hospitalar.

O projeto foi iniciado pela EMSA (European Medical Students' Association), organização constituída por várias Associações de Estudantes do espaço europeu, sendo que conta com a participação de países como Suécia, Alemanha, Áustria, Croácia e Reino Unido.

A participação está estimada para mais de 2 mil crianças durante o período dedicado às escolas e várias centenas no Pavilhão do Conhecimento. Para participarem as crianças só precisam de trazer um boneco que tenha um "dói-dói" e vontade de brincar!

Além desta vertente direcionada às crianças, desde 2016, o Hospital dos Pequeninos tem também uma vertente de solidariedade social apoiando, todos os anos, uma ou duas instituições. Poderá encontrar todas as informações relativas ao projeto no portefólio, através deste link.

Tendo em conta o contexto pandémico que ainda vivemos, todas as regras de segurança serão asseguradas não só para todas as crianças, bem como para todos os Colaboradores do projeto. Para este efeito, será realizado um plano de contingência que terá aprovação pelas entidades competentes.