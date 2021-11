A magia do País das Maravilhas já chegou ao Jardim Tropical de Belém. Depois de se tornar um grande sucesso no Porto, o Magical Garden ganha uma nova morada na capital, com o objetivo de dar a conhecer o universo do escritor Lewis Carroll aos lisboetas. No entanto, existe uma particularidade: todas as figuras da instalação são feitas de luzes.

O atelier OCUBO apresenta uma aventura sensorial noturna, protagonizada pela distraída Alice. São 24 as experiências luminosas gigantes, inspiradas nas obras Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho.

Ao longo de um quilómetro de percurso, é possível interagir com esculturas, light design, ambientes sonoros e instalações multimédia. O Coelho Branco, o Chapeleiro Louco, a Lagarta Azul, o Gato de Cheshire e a maléfica Rainha de Copas podem, assim, ser vistos em diversos formatos, incluindo hologramas e realidade aumentada.

Ocubo / Magical Garden

E as surpresas não acabam aqui! Ao olhar para a fachada do Palácio dos Condes da Calheta, será ainda possível assistir a uma projeção de video mapping. Por fim, nem os formatos analógicos que deram origem à história ficam de fora, sendo possível ler passagens da obra ao longo do trajeto.

Nuno Maya, diretor artístico da OCUBO, aprofunda a ideia por detrás deste espetáculo, “onde os adultos também voltam a ser crianças”. “Todos nós somos Alices no mundo real. Somos curiosos e avançamos na nossa vida episódio após episódio, sempre com o inesperado ao virar da esquina. Cruzamos pessoas sábias como a Larva ou autoritárias como a Rainha de Copas e seguimos o nosso caminho. A curiosidade move a Alice no País das Maravilhas como move a humanidade no maravilhoso mundo real! Aqui somos todos loucos e assim é a 2.ª edição do Magical Garden", afirma.

Até 17 de abril do próximo ano, atreva-se a conhecer o mundo mágico de Alice, repleto de surpresas, cores e, acima de tudo, luzes! O Magical Garden pode ser visitado de terça a domingo por toda a família, incluindo feriados e vésperas de feriados.