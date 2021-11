Faça uma pausa e aproveite a semana em família com estas sugestões!

Um aqueduto com muita história

Vila do Conde | visita | 2.ª a dom. | M/0

O Aqueduto de Santa Clara é uma joia escondida da arquitetura de Vila do Conde. Construído no século XVIII, a infraestrutura comportou, originalmente, 999 arcos. Hoje em dia, fragmentos persistem para contar a história do abastecimento de água na região. Vale a pena visitar este gigante de pedra!

Ler é uma brincadeira de crianças

Espinho | contos e histórias | 27 Nov.: 11h

Na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva em Espinho, há espaço para bebés! A hora do conto “Bebéteca” irá decorrer durante o próximo sábado com muitas cantigas, colo, monstros fantásticos e cucus. Porque não explorar o mundo mágico das histórias na companhia dos mais novos? Os livros também podem ser uma brincadeira de crianças.

Portugal em pequena escala

Coimbra | parque temático | 16 Out. a 31 Dez.: 10h-17h | M/0

O Portugal dos Pequeninos tornou-se, ao longo do tempo, num ex-libris das visitas em família. Faça uma paragem por Coimbra e descubra este lugar repleto de magia, encanto e muita história. Dividido em cinco áreas distintas, o parque apresenta miniaturas de elementos arquitetónicos nacionais, com uma grande atenção ao detalhe. Notícia de última hora: Portugal foi conquistado pelos pequeninos!

Nariz a crescer

Odivelas | teatro | 23 Out. a 27 Nov., Sáb.: 16h, Dom.: 11h | M/6

Esta semana, Odivelas recebe uma adaptação aos palcos do clássico infantil As Aventuras de Pinóquio. Em Pinóquio – Da Raiz ao Nariz, o encenador Claudio Hochman pretende resgatar as origens da história, colocando a tónica nas relações pai-filho. A maioria do elenco é composto por marionetas, com o narrador Mestre Cereja a interpretar a única personagem de carne e osso. Revisite a história do menino que nunca podia contar uma mentira!

Cheira a arroz!

Alcácer do Sal | exposição | 3ª a Dom.: 10h-13h, 14.30h-19.30h | M/0

Alcácer do Sal precisava de um museu ligado à sua tradição culinária. Assim surgiu o Museu do Arroz. Este espaço converte-se em máquina do tempo, regressando às origens da importância deste cereal para a região. Até as instalações se situam numa fábrica de descasque de arroz, que remota a 1952! Entre factos, histórias e oficinas, o museu serve de carta de amor aos saberes e sabores de Alcácer.

