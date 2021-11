Para novos pais, voltar a ir ao cinema pode parecer uma realidade distante. A pensar nestes casos, o Cinema São Jorge organiza mais uma edição das Sessões Marsupiais a 13 de dezembro, onde recém-nascidos são sempre bem-vindos.

Nesta sala de cinema, não tem de se preocupar com choros ou falta de espaço para responder às necessidades do seu filho. Os adultos podem ver filmes adequados à sua idade, num ambiente calmo e com acesso a fraldário.

As entradas e saídas da sala são permitidas numa iniciativa que fomenta não só a troca de experiências, mas também o regresso à rotina no pós-parto. Esta sessão é indicada para crianças até aos 18 meses de idade e os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Cinema São Jorge.