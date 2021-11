O Natal de Charlie Brown (1965)

Apple TV

Charlie Brown encontra-se dececionado com a forma como todos parecem encarar o espírito natalício. O consumismo afetou os seus melhores amigos, chegando mesmo a estender-se à sua própria família! Charlie começa a dirigir a peça de Natal da escola, na esperança de encontrar o verdadeiro significado do Natal ao longo do processo. Este clássico dos anos 60, promete apaixonar gerações ao trazer o icónico duo de animação, Charlie e Snoopy, de volta ao grande ecrã.

Sozinho em Casa (1990)

Disney+

Não seria Natal sem uma sessão de cinema na companhia de Sozinho em Casa. Kevin McCallister (Macaulay Culkin) prepara-se para viver uma época festiva diferente. Quando toda a família embarca num avião rumo a Nova Iorque, algo parece estar em falta. O menino de oito anos fica para trás e suspira de alívio por poder passar um Natal a fazer aquilo que lhe apetece. Infelizmente, não está assim tão sozinho. Dois assaltantes tentam tirar partido da ausência, mal sabendo o que lhes espera.

Grinch (2000)

Netflix | HBO

Grinch já é bem conhecido pelas famílias por ser o grande anti-herói do Natal. Com um ódio profundo por tudo o que seja alusivo às festividades, o monstro verde isola-se na sua montanha, no limiar da cidade natalícia de Whoville. É aqui que desenvolve um terrível plano para estragar a festa aos cidadãos. E se o Grinch roubasse o Natal? Siga as aventuras deste coração gelado, marcado pelas tiradas humorísticas do ator Jim Carey.

Polar Express (2004)

Amazon Prime Video

No Natal, a magia, sem dúvida, paira no ar. Por vezes, nem sempre da maneira que esperamos. Em Polar Express, um rapazinho começa a duvidar da existência do Pai Natal, perdendo a fé na época festiva. Tudo está prestes a mudar, com a chegada de um mítico comboio que promete levá-lo até ao Polo Norte. Entre voltas e reviravoltas, o protagonista embarca numa viagem de autodescoberta, destinada àqueles que nunca deixam de acreditar nas maravilhas do Natal.

Beethoven Salva o Natal (2011)

HBO

Salvar o Natal está nas quatro patas do cão mais famoso da televisão. Beethoven descobre um elfo perdido e embarca numa nova jornada. Este revela que o saco mágico de prendas do Pai Natal foi roubado, colocando o Natal em risco! Ambos partem em busca do ladrão, numa corrida contra o tempo para encontrar os presentes, antes que seja demasiado tarde. Gargalhadas não faltam nesta missão impossível, protagonizada por um divertido duo.

A Princesa e a Plebeia (2018)

Netflix

A Netflix apresenta um clássico adaptado ao contemporâneo. Nesta adaptação de O Príncipe e o Pobre do escritor Mark Twain, Vanessa Hudgens interpreta duas jovens tão parecidas quanto diferentes. Uma governa o reino de Belgravia, outra gere uma pequena padaria. O que as une? Olhar uma para a outra acaba por ser o mesmo que encarar um espelho. Como não podia deixar de ser, as parecenças físicas levam-nas a trocar de lugar e a viver toda a espécie de aventuras natalícias.