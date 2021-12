Bragança, Terra Natal e de Sonhos

Bragança | até 6 jan. | aberto a todos os públicos

A 7.ª edição do Bragança, Terra Natal e de Sonhos acolhe turistas e brigantinos para mostrar o melhor do espírito de Natal nortenho. A Praça Camões e a Praça da Sé, situadas no coração da cidade, assumem-se como epicentro das festas, ao receber uma pista de gelo natural com 300 metros quadrados de extensão. A pista é totalmente coberta, recebendo qualquer patinador faça chuva ou faça sol.

C.M.Bragança / Divulgação

Parque Nascente

Rio Tinto | até 31 jan. | M/3

Até 31 de janeiro, o Parque Nascente oferece uma pista de gelo mágica para disfrutar em família. Com 260 metros quadrados de extensão, o espaço enche-se de miúdos e graúdos que serão surpreendidos por neve e muita animação. A pista inclui ainda a possibilidade de tirar fotografias, insufláveis e uma praça de restauração temporária para repor energias.

Óbidos Vila Natal

Óbidos | até 2 jan. | aberto a todos os públicos

Depois de um ano de interregno, a Vila Natal de Óbidos está de volta para provar que é possível ter um Natal seguro em família. Entre as novidades do espaço, surge a já habitual pista de gelo, aumentada para albergar ainda mais magia natalícia. Por detrás das muralhas de Óbidos, a verdadeira experiência da Antárctica chama pelos visitantes.

Óbidos Vila Natal / Divulgação

Wonderland Lisboa

Lisboa | até 2 jan. | aberto a todos os públicos

O Wonderland Lisboa já chegou ao Parque Eduardo VII. Luzes de Natal, barracas de artesanato e a já conhecida roda gigante juntam-se neste espaço, dedicado a pais e filhos. A cereja no topo do Bolo? É a pista de patins ecológica, um imponente espaço de diversão com 0% de consumo de água e eletricidade. Venha passar uma ótima tarde, sem prejudicar o meio ambiente!

Wonderland Lisboa / Divulgação

Fórum Algarve

Faro | até 9 jan. | aberto a todos os públicos

No Fórum Algarve, as portas da aldeia do Natal já se encontram abertas! Para animar a quadra, o centro comercial transforma-se na casa das festividades, com sugestões para todos os gostos. A Praça Central volta, assim, a receber um ringue de patinagem, que inclui uma zona de preparação maior, de modo a garantir o distanciamento. Mesmo no meio de tanta diversão, a segurança vem primeiro!