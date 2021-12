Alegro

Alfragide, Montijo, Setúbal, Sintra, Castelo Branco | até 24 dez. | M/0

Até dia 24 de dezembro, a casa do Pai Natal ganha uma nova morada nos centros comerciais Alegro. Inspirados pelo mote Um Natal Para a História, a magia natalícia estará em exposição nos Alegros Alfragide, Montijo, Setúbal e Sintra, com cenários ilustrados para todos criarem o seu reino Natal em formato de banda desenhada. O Alegro Castelo Branco junta-se ainda à equação para as visitas do Pai Natal, a decorrer aos fins de semana e feriados.

Alegro / Divulgação

Mira Maia Shopping

Cidade da Maia | até 24 dez. | M/0

O Mira Maia Shopping veste-se de verde e vermelho para celebrar a época natalícia. Quatro semanas de animação enchem-se de teatro, concertos, espetáculos de magia e de dança, desenhos de caricaturas e workshops, endereçados a toda a família. E não podiam faltar as visitas da dupla Pai Natal e Mãe Natal, prontos a ouvir os desejos natalícios da pequenada.

Mira Mar Shopping / Divulgação

Mar Shopping Matosinhos

Leça da Palmeira | até 6 jan. | M/0

Durante a quadra natalícia, o Mar Shopping transforma-se numa máquina de teletransporte. Esta ilha encantada do Natal leva as crianças até Paris para desfrutar de um carrossel e de uma minipista de gelo, inspirados pelas paisagens parisienses. Os mais novos podem também visitar o Pai Natal ou assistir ao espetáculo A Nova Cinderela no Gelo, protagonizado por Irma e Carolina Deslandes.

Am Live / Divulgação

Alma Shopping

Coimbra | até 5 jan. | M/0

Este ano, um Natal diferente chega a Coimbra com a mesma diversão de sempre, mas muito mais digital. Além de uma árvore com 12 metros de altura, um Pai Natal robot sobre rodas, selfie spots temáticos, postais digitais natalícios e uma caça ao presente são algumas das muitas surpresas que aguardam os visitantes do Alma Shopping.

Alma Shopping / Divulgação

Loureshopping

Loures | até 24 dez. | M/0

No Loureshopping, as músicas e decorações de Natal marcam presença no centro comercial, pintando as festividades de todas as cores e harmonias. O programa das festas é encabeçado, como não podia deixar de ser, pelo Pai Natal que, a partir da sua casa na Lapónia, vai comunicar com as crianças por videochamada. A caça ao tesouro Lucky Christmas apresenta-se como alternativa para os mais velhos, que são convidados a correr o espaço em busca de prémios.