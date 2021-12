Deixar para trás os momentos vividos em 2021, guardar as melhores memórias e focar nos projetos futuros: é este o mote da ambar para a chegada do novo ano.

A marca portuguesa acaba de lançar a nova coleção de agendas para 2022 que prometem inspirar para um ano de positivismo, em que todos os sonhos se transformam em metas atingíveis.

Muitas são as opções, pensadas para os mais variados gostos e necessidades, desde agendas semanais, diárias, e até escolares.

Com designs atuais e versáteis, prometem ser as melhores aliadas para acompanhar as aventuras e acontecimentos marcantes do dia a dia.

Desta forma, já não haverá espaço para falhar prazos, reuniões, compromissos ou até esquecimentos. Com as novas agendas anuais, projetar e organizar os compromissos e planos futuros nunca foi tão fácil!

Coleção Natura e Coleção Kraft 2022

Compostas por agendas com vista diária, planificadas de janeiro a dezembro de 2022, que juntam uma textura única com uma paleta de cores terra e sóbrios.

Estas agendas, para além de serem eco-friendly, foram feitas a pensar no meio ambiente, sendo compostas por papel reciclado e, simultaneamente, ideais para manter as suas tarefas e compromissos organizados.

Coleção Ideas, Classic e Fórum

Por sua vez, tanto a coleção Ideas, como a coleção Classic e a coleção Fórum 2022 destinam-se aqueles com um gosto mais clássico.

Com um design simples e funcional, esta agendas prometem ser a oferta ideal para manter o dia a dia em ordem, de forma fácil e eficaz.

Collage 2022

Inspirada na alma lusitana, a agenda Collage 2022 revela pormenores caraterísticos da cultura portuguesa.

Não menos icónicas são as agendas Photograph, Twenties e Pop, que através dos seus tons vibrantes e estilo irreverente, irão fazer qualquer um sentir-se um verdadeiro cool kid.

Coleções Marbleous, Wild, Square e Flowers 2022

Desde a coleção Marbleous, à coleção Wild, Square e Flowers 2022, que a ambar opta por tons neutros e por padrões delicados e clássicos, completando com estas a sua gama de agendas.