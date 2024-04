Andar modelo do The Nine, em Vilamoura, já está disponível para visitas. Apartamentos vão custar mais de meio milhão

Vilamoura abre as portas ao andar modelo do seu mais recente projeto imobiliário: o The Nine, localizado numa zona consolidada, perto do campo de golfe, próximo da praia, da marina e a apenas quatro minutos de distância do centro.

O The Nine é um condomínio de 48 apartamentos, 39 T2 e 9 T3, projetado a pensar no máximo aproveitamento solar, para que os seus proprietários possam obter o máximo de exposição solar durante todo o ano.

Todos os apartamentos incluem acabamentos de alta qualidade e áreas sociais espaçosas. Os quartos são maioritariamente em suite, com roupeiros e closets generosos. Já as salas são todas viradas a sul e prolongam-se para o exterior em jardins, varandas e rooftops privados, com áreas amplas, entre os 19 m2 e os 166 m2.

O condomínio oferece ainda duas piscinas e uma zona lounge exclusiva, para além de estacionamento subterrâneo privado, com postos para carregamento de veículos elétricos.

"Neste condomínio, cada detalhe foi cuidadosamente concebido para elevar a experiência dos ocupantes.", partilha, em comunicado, Henrique Rodrigues da Silva, COO da Norfin SGOIC, Sociedade Gestora da Vilamoura Lusotur, SIC, Imobiliária Fechada. "Trata-se da fusão perfeita entre design contemporâneo e funcionalidade, oferecendo um estilo de vida dinâmico e espaços meticulosamente planeados para maximizar o conforto e a conveniência", finaliza.

créditos: Divulgação

No campo da sustentabilidade, o The Nine possui elevadas classificações de certificação energética (A+), de certificação hídrica (AQUA+) e de sustentabilidade (LiderA).

O The Nine é o terceiro projeto imobiliário lançado por Vilamoura, sendo que até ao final do ano está previsto o lançamento de mais três. Sobre a comercialização dos projetos já lançados, Nuno Banha, Diretor da Vilamoura Properties, explica, em comunicado, que "O The Nine junta-se ao Natura Village, vendido em quase 50%, e ao Vilamoura Parque, que neste momento tem apenas cinco unidades para venda. Estes projetos são muito diferentes entre si, em termos de localizações, tipologias, dimensões e preços, mas todos refletem a qualidade da oferta de habitação que existe em Vilamoura, seja para viver, passar férias ou investir".

Quem quiser já pode visitar à casa modelo do The Nine. Para tal, basta agendar a vista com a equipa comercial de Vilamoura.

Ainda em fase de construção, mas já com quase 50% das unidades vendidas, o projeto deverá estar concluído nos primeiros meses de 2025.