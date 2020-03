Foram 14 meses numa viagem em torno do planeta aqueles que levaram Filipe Morato Gomes aos cinco continentes e dezenas de países. O relato desta volta ao mundo foi sendo publicado pelo viajante na revista Fugas, do jornal Público.

Agora, numa época em que quarentena e recolhimento em casa é palavra de ordem, o bloguer disponibiliza gratuitamente o seu livro “Alma de Viajante”, obra que nasceu da aventura empreendida nos anos de 2004 e 2005.

“Mais do que um relato de viagem, este livro é uma viagem de emoções. De histórias. Relata momentos ímpares vividos no desconforto da estrada, o estado de permanente descoberta, a empatia das amizades efémeras, os cheiros, os sabores, os sorrisos, a magia das coisas simples, enfim, o prazer inigualável da liberdade. Mas relata também experiências emocionalmente arrasadoras, para as quais não poderia nunca estar preparado, como o tempo passado na Tailândia e no Sri Lanka nos dias seguintes ao maremoto do Oceano Índico”, conta-nos Filipe Morato Gomes na apresentação do e-book.

A obra “há muito que está esgotado nas livrarias e não haverá futura edição em papel”, sublinha o autor que acrescenta, “o ebook é enviado por e-mail a quem subscrever a newsletter”.

A obra digital, em formato pdf, é igual à edição em papel, em tempos à venda nas livrarias.

Entre os muitos países visitados por Filipe, 49 anos, estão a Índia, China, Tailândia, Japão, Uzbesquitão, Namíbia, Botswana, Colômbia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá.