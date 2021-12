O Natal é uma das alturas mais especiais do ano. Juntamos grupos de amigos para os “clássicos” jantares de Natal, reunimos familiares distantes, matamos saudades e, como manda a tradição, trocamos os habituais presentes com aqueles que são importantes para nós.

A busca pelo presente ideal é sempre um desafio. Mas não precisa de o ser. Na EmbaiXada, além de contar com uma oferta alargada de inúmeros produtos e serviços, pode ainda aproveitar para dar um passeio num dos bairros mais agradáveis da capital - o Príncipe Real -, apreciar as exposições do Welcome to Art Gallery ou relaxar com uma agradável refeição nos restaurantes do bairro.

A EmbaiXada reúne uma série de marcas e artistas nacionais focados no design, moda, gastronomia e cultura portuguesa, ao estilo do bairro onde está inserida – já considerado pela Time Out um dos 5 bairros mais “cool” do mundo.

Conheça algumas das marcas que pode encontrar nesta galeria conceptual, repleta de presentes para surpreender neste Natal.

Procura uma peça de roupa marcante?

Na EmbaiXada irá encontrar peças de roupa femininas que farão um sucesso… difícil mesmo será escolher. Além da FV Concept Store, um espaço multi-marcas com a curadoria de Fernanda Velez, pode também encontrar as peças únicas da jovem designer portuguesa, Benedita Formosinho.

No segmento de roupa feminina, encontrará ainda a Meamstyle, se procura peças irreverentes e inovadoras e “100% portuguesas”.

Para as amantes da praia e do verão, a Latitid é a escolha perfeita. Para quem gosta do frio do inverno, deverá visitar a Ecolã, onde vai encontrar produtos em burel e artigos 100% de lã.

Quer oferecer um “mimo” para a pele?

Se procura produtos de beleza e cosmética, na EmbaiXada encontrará várias sugestões.

Na Organii Cosmetics & Spa encontra uma cuidadosa selecção de marcas biológicas que vão de maquilhagens a produtos de cosmética, numa loja com um ambiente acolhedor e serviço personalizado. Pode ainda optar pela oferta de uma massagem no spa Organii.

Na Castelbel, uma marca bem portuguesa, encontra sabonetes de luxo e fragrâncias para o seu lar, velas e saquetas perfumadas, difusores, forros de gavetas ou sprays para ambientes – uma surpresa sempre agradável para o Natal.

Já na Slow Soaps, encontrará sabonetes produzidos de forma artesanal, à mão, e feitos à base de produtos naturais.

O que quer mesmo é um acessório?

Se os acessórios ou as joias fazem o gosto do seu “amigo secreto”, não deixe de visitar a HLC Lisbon. Nesta loja cheia de brilho, vai encontrar o adereço que tanto procura.

E para ele… e para ela?

A Chumeco é uma loja totalmente portuguesa e especializada na produção de calçado. Se tem um amigo apaixonado pela sapataria nacional, este é o paraíso que lhe pode apresentar.

Pode contar ainda com toda uma panóplia de acessórios, entre eles chapeús, cintos, pulseiras e algumas peças de roupa.

A Indústria é a proposta seguinte, uma marca portuguesa de acessórios e vestuário de homem, onde também encontra produtos como sacos, mochilas ou acessórios.

Moda sustentável na sua wishlist?

Aqui há várias opções. Venha conhecer a ISTO., uma marca trabalha com os melhores fornecedores e fabricantes têxteis em Portugal e, na sua loja, vai encontrar peças de roupa totalmente sustentáveis e ideais para vários tipos de estilo.

A Etikway é outra paragem para os amantes de roupa e vestuário. Com uma política ambiental muito presente na sua cultura e produtos, na Etikway encontra todos os produtos de moda que procura e assegura um consumo consciente e responsável. Entre camisolas, sapatos ou camisas, o principal obstáculo será, “o que escolher?”.

Por último, poderá ainda visitar a Fairly Normal, reconhecida pelas suas preocupações ambientais e sociais, e inúmeras referências à cultura urbana, vai encontrar t-shirts em algodão orgânico, long-sleeves, sweatshirts ou hoodies que vão ser um sucesso, especialmente junto dos mais jovens.

Para os pequenos lá de casa…

Como não podia deixar de ser, na EmbaiXada vai igualmente encontrar o que precisa para os mais pequeninos. Inspirada nas tendências da moda com um toque muito pessoal, a DOT inclui uma gama de produtos cuidadosamente escolhidos para si e para o seu bebé.

Nesta loja vai encontrar coleções compostas principalmente de peças feitas em materiais 100% algodão, confortáveis, práticas e bonitas, que garantirá o máximo conforto aos mais pequenos.

E para a casa

É sempre memorável quando oferecemos uma mobília elegante e prática a alguém importante para nós. É por isso que não pode deixar de visitar a loja da Boa Safra.

Neste espaço da EmbaiXada, vai encontrar produtos, marcas e designers que partilham os valores de um design ecológico para o lar e que se materializa em mobílias concebidas e fabricadas maioritariamente em Portugal, com peças únicas e exclusivas que nunca descuram a beleza do lado prático da vida.

Mas não ficamos por aqui…

Se o que procura é oferecer uma verdadeira experiência, então também temos algumas sugestões para si.

Uma visita ao Welcome to Art Gallery pode ser a prenda ideal para o amigo amante de artes e cultura. Esta Galeria de Arte no piso 1 da EmbaiXada promove várias exposições que contam com a presença de inúmeras obras nacionais e várias iniciativas distintas ao longo do decorrer do ano.

Um jantar ou almoço, é também algo que pode ter em mente para este Natal ou, pelo menos, para a passagem de ano. Saborear um incrível bife do Atalho Real, beber um maravilhoso gin no Gin Lovers ou apreciar os diversos sabores propostos nos menus do Casa Cabana, a oferta gastronómica da EmbaiXada é variada e cheia de experiências.

Pode sempre optar por um passeio no bairro antes do almoço.