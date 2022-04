O livro "A Cozinha Inglesa de Miss Eliza", de Annabel Abbs, faz um prodigioso retrato da época vitoriana e é um tributo a Eliza Acton, a mulher que inventou o conceito do livro de culinária moderno e uma das pessoas que mais influenciou a arte da culinária ocidental.

Aclamada pela crítica, "A Cozinha Inglesa de Miss Eliza" foi considerada uma das melhores obras de ficção histórica de 2021 e encontra-se traduzida para dezasseis línguas.

Antes de a culinária ser considerada uma arte, e muito antes de estar na moda, a então autora de poesia Eliza Acton viu-se obrigada a cozinhar e deu início a uma revolução. Entre 1835 e 1845, Eliza Acton e a sua assistente, Ann Kirb, trabalharam num livro de culinária que ficaria conhecido como «o maior livro de culinária britânico de sempre» (Bee Wilson, The Telegraph), um bestseller internacional no seu tempo (com mais de 125 000 exemplares vendidos).

Os livros de Eliza Acton tiveram uma profunda influência em escritores de culinária posteriores, como Elisabeth David e Delia Smith, entre outros.

Inspirado na história real da pioneira da escrita culinária, "A Cozinha Inglesa de Miss Eliza" é um romance que se aprecia como a uma iguaria, saboreando as vívidas descrições, absorvendo a intriga e fruindo de toda a experiência.

Sobre o livro

Em 1835, Londres está a transbordar de novos ingredientes que ninguém sabe usar: especiarias exóticas, vegetais aromáticos e frutos exuberantes… Tudo isso passa ao lado de Eliza, uma jovem de boas famílias que tenciona dedicar a vida a escrever poesia e a partilhá-la com o mundo. Um sonho grandioso que termina quando o seu editor lhe sugere uma mudança de rumo. Se Eliza quer ser publicada, que escreva então algo aceitável para uma menina da sua posição.

Como um livro de cozinha. Para a aspirante a poetisa, que nunca sequer cozeu um ovo, qualquer ligação a um fogão é uma afronta… até ao dia em que a situação familiar a obriga a repensar tudo e a pôr, literalmente, as mãos na massa. Depressa vai descobrir não apenas um talento, mas uma paixão.

Com a ajuda da sua jovem assistente Ann Kirby, entre papel e tachos, lágrimas e gargalhadas, segredos e confissões, Eliza vai descobrir as maravilhas da gastronomia e o poder da amizade. Mas quando Ann descobre um segredo do passado dela, tudo o que conquistaram se transforma numa ameaça.

Autora premiada, Annabel Abbs formou-se em Literatura Inglesa pela Universidade de East Anglia. Os seus contos e textos jornalísticos figuraram já em publicações como The Guardian, The Telegraph, a Tatler e a Elle Magazine. Nasceu em Bristol e atualmente divide o seu tempo entre Londres e o Sussex.