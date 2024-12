Cada capítulo de Friends - O Livro de Receitas Oficial (edição Manuscrito) inclui delícias icónicas como o Trifle de carne da Rachel, a Humidificadora, os Alimentos favoritos sem rosto da Phoebe, Coisas fritas com queijo e, é claro, o Banquete de ação de ‘amigraças’ da Monica.

Com fotografias a cores e instruções fáceis, este livro de receitas assume-se como “o guia ideal para confecionar todos os pratos icónicos de Friends”.

“Não há como negar que a comida é uma parte significativa do universo de Friends. Claro, todos nos lembramos do Trifle de carne da Rachel, mas consegue lembrar-se de um episódio em que o Joey não esteja a comer? Teria sido suficientemente engraçado se os problemas intestinais do Ross fossem causados por outra coisa que não comer tacos duvidosos? E se a Monica fosse dentista?”, escreve Monica Geller na introdução ao livro, para acrescentar: “as histórias do Ross, da Monica, do Chandler, do Joey, da Phoebe e da Rachel ganharam vida numa Nova Iorque repleta de ideias inovadoras, múltiplas culturas e com um potencial por explorar no que à definição do cenário diz respeito. É a intemporalidade persistente e a capacidade de se identificarem com as histórias tecidas em torno da comida que permanecem com os fãs em todo o mundo”.

Gosta da série “Friends”? Vai adorar estas 3 receitas saídas do livro oficial créditos: Manuscrito

Monica Geller é uma chef chinesa, norueguesa e afro-americana expatriada de Oakland, Califórnia, que vive em Copenhaga, Dinamarca. Amanda trabalhou em restaurantes californianos e dinamarqueses aclamados pela crítica, enquanto geria um clube de jantar comunitário chamado Five & Dime. Foi também assistente e subchefe do chef Bryant Terry, galardoado com o prémio James Beard. As suas diversas experiências culinárias centram-se sobretudo na saúde, nutrição, cozinha californiana, soul food, cozinha mediterrânica e cozinha do Médio Oriente.

"Friends - O Livro de Receitas Oficial" traz mais de cem sugestões inspiradas na famosa série para televisão. Eis uma das receitas de maior sucesso.

Shakshuka de grão-de-bico abençoado, a receita da série "Friends" Deus abençoe o grão-de-bico! Pode fazer-se muita coisa com ele: pode transformar-se num cremoso húmus de alho e, com um pouco de esforço, num delicioso prato de pequeno-almoço que tanto os seus amigos vegetarianos como não vegetarianos vão adorar. A receita chega-nos de "Friends - O Livro de Receitas Oficial".