Peru assado, a receita da série "Friends"

Preparação

Pré-aqueça o forno a 165 °C.

Retire os talos de ¼ de chávena de alecrim, ¼ de chávena de salva e ¼ de chávena de tomilho e coloque as folhas num processador de alimentos com ½ chávena de manteiga. Pulse em alta velocidade até que as ervas estejam incorporadas na manteiga.

Coloque as cebolas, as cenouras e os alhos-franceses no fundo de uma assadeira. Tempere com sal e pimenta. Regue os legumes com o vinho branco. Enxague o peru e seque-o com papel de cozinha. Certifique-se de que desinfeta o lava-loiça e o balcão depois de enxaguar o peru para prevenir doenças transmitidas por alimentos. Coloque o peru com o peito para cima numa tábua de corte. Tempere o interior do peru com sal e pimenta, prenda as asas na parte de trás do peru e amarre as pernas com fio de cozinha. Reposicione-o para criar uma cavidade.

Coloque o peru diretamente sobre os vegetais, com o peito para cima.

Recheie a cavidade com os limões, as maçãs e os restantes alecrim, salva e tomilho. Tempere a parte externa do peru com sal e pimenta. Com um pincel próprio para alimentos ou com as mãos, espalhe uniformemente a manteiga de ervas sobre a superfície do peru. Cubra toda a assadeira com folha de alumínio e leve a assar por 1 hora e 20 minutos.

Após esse tempo, remova a folha de alumínio para que a pele possa dourar.

Se desejar, pode pincelar novamente o peru com a manteiga de ervas para que esta derreta e ajude a dourar. Leve a assar por mais 40 minutos a uma hora, depois verifique se o peru está cozinhado. A carne do peru deve atingir uma temperatura interna de 74 °C, quando esta é medida na parte mais interior da coxa e na parte mais grossa do peito. A carne não deve estar cor-de-rosa e os sucos devem ser claros. Se removeu a coluna vertebral do peru, como indicado, este resultado pode demorar tão pouco quanto 2 horas — ou 3h30, se tiver deixado a coluna vertebral. Verifique sempre a temperatura do peru por segurança.

Para servir, forre uma travessa com ervas, como salva, alecrim e salsa. Coloque cuidadosamente o peru e os conteúdos com que foi recheado no centro. Disponha metades de limão fresco, cachos de arandos frescos ou romãs frescas partidas ao meio ao redor da travessa.