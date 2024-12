Faz a Tarte... a receita da série "Friends"

Preparação

Pré-aqueça o forno a 190 °C.

Num tacho médio, junte as cerejas, o café instantâneo e o açúcar. Aqueça em lume médio, mexendo ocasionalmente, até que o açúcar se dissolva e o café esteja bem incorporado, durante cerca de cinco a sete minutos. Reduza o lume e deixe ferver.

Retire duas ou três colheres de sopa de sumo de cereja do tacho para uma tigela pequena. Adicione o amido de milho e bata vigorosamente, certificando-se de que não se formam grumos. Verta a mistura de amido de milho no tacho das cerejas e deixe ferver, mexendo até que a mistura engrosse, durante cerca de cinco minutos. Retire do lume e reserve.

Numa superfície bem enfarinhada e não porosa, estenda metade da massa de tarte de modo que esta fique maior do que uma tarteira com 23 cm. Transfira cuidadosamente a massa para a tarteira. Despeje a mistura de cerejas.

Estenda a segunda metade da massa e cubra a tarte como desejar. Uma opção é estender a segunda metade da massa numa única camada e cobrir a tarte com ela, aparando as bordas e vincando as massas juntas. Corte três fendas consideráveis no topo da tarte, para que o vapor saia enquanto assa.

Alternativamente, pode criar um padrão em treliça, cortando a segunda metade da massa em tiras longas e entrelaçando-as.

Coloque a tarte na grelha a meio do forno e deixe assar até que a crosta esteja dourada, durante 20 a 30 minutos.

Deixe arrefecer à temperatura ambiente antes de servir.