A exposição bibliográfica "500 Anos de Luís de Camões" conta com quatro núcleos temáticos: "Camões no Alentejo", "Camões e o seu Tempo", "A imagem de Camões" e "História das Edições". A mostra com inauguração a 22 de junho vai estar patente no Paço Ducal de Vila Viçosa até dia 31 de dezembro.

Da biblioteca de D. Manuel II faz parte, ainda, uma camoniana que reúne todas as edições da obra de Luís de Camões, já que o rei entendia que a obra literária do poeta, para além de muitos outros e valiosos aspetos, era a que melhor evocava os feitos dos portugueses num dos períodos áureos da História do nosso país. À data da morte de D. Manuel II, faltavam apenas dois exemplares na sua camoniana que, entretanto, foram adquiridos pela Fundação da Casa de Bragança: a edição de 1633 de Os Lusíadas, e a de 1800 da Imprensa da Universidade de Coimbra.

A Fundação da Casa de Bragança detém atualmente uma camoniana com todas as edições das obras de Luís Vaz de Camões, publicadas em Portugal e no resto do mundo até 1800.

Por seu turno, "Camonianas" é um concerto sinfónico concebido pelo barítono Rui de Luna, para celebrar os 500 anos transcorridos sobre o nascimento do nosso poeta maior. O concerto de Rui de Luna e a Banda da Armada decorre na Igreja dos Agostinhos, às 21h00, e a entrada é aberta ao público.

“O programa do concerto é uma tapeçaria sonora intrincada, incluindo peças para barítono e orquestra, a abertura da Sinfonia ‘À Pátria’ e outras composições, como o Hino Triunfal de Carlos Gomes e a Marcha Heróica de Artur Napoleão”, informa a Fudação Casa de Bragança.

A exposição teve o apoio de uma comissão científica, constituída por académicos das áreas da Literatura, História e História do Livro.