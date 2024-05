Se for em viagem este artigo também lhe pode ser útil! Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família, no Norte, no Centro e, claro, no Sul. Leve esta lista no bolso e partilhe-a com quem precisar dela!

Está pelo Norte? Anote na agenda

Deixe-se envolver pelas lendas da Cidade Invicta! | M/3 anos

Espetáculo | Furnas da Alfândega do Porto | 11 e 12 mai.: 10h, 12h

Partindo do mote da cidade e dos seus mistérios, este espetáculo imersivo apresenta 10 lendas! O público pode circular livremente por entre as histórias do Porto, numa volta 360º.

Já ouviu falar nas famosas tripas à moda do Porto, no Cerco do Porto e no seu Dragão, ou mesmo no fantasma da estação de São Bento? A família vai adorar!

Participe numa hora do conto dedicada às famílias | 3 aos 8 anos

Oficina | MAR Shopping Matosinhos | 12 mai.: 11h-12.30h

Para comemorar o Dia da Família, os participantes vão ler uma história com um espírito caloroso e reconfortante sobre a relação próxima entre pais e filhos. "Artur e as pessoas muito apressadas" conta a história de Artur, um menino que tem de se despachar a fazer tudo.

O pai, a mãe, o professor e a auxiliar da escola estão sempre cheios de pressa! Assim correm os seus dias, rodeado de pessoas muito, muito, apressadas. Até que, certa manhã, o Artur tem finalmente a oportunidade de fazer as coisas ao seu ritmo.

Quem conta um conto acrescenta um som | 3 meses aos 6 anos

Espetáculo | Casa da Música | 12 mai.: 10h, 11.30h, 16h

Os contos, as canções, as lendas e os instrumentos que fazem parte da cultura popular portuguesa são o ponto de partida para este espetáculo imersivo e multissensorial que, além da música, assume a palavra. A interação entre músicos e público é facilitada pelo uso da tecnologia, que transforma o imaginário sonoro.

A não perder em Lisboa e no Centro

Numa viagem no tempo, transformem-se em detetives! | M/6 anos

Cinema | Cinemateca Júnior | 11 mai.: 15h

Este sábado, a Cinemateca Júnior apresenta um dos filmes alemães mais populares dos anos 30, antes da tomada de poder pelos nazis. A divertida e movimentada história de um grupo de garotos que, influenciados pelos folhetins, se armam em detetives para descobrirem o ladrão que roubou um dos seus amigos.

Adaptado do famoso romance de Erich Kästner por um jovem argumentista que iria dar muito que falar: Billy Wilder.

Veja um espetáculo com os miúdos | M/6 anos

Espetáculo | LU.CA - Teatro Luís de Camões | 11, 12 mai.: 11.30h, 16.30h

E se os sonhos tivessem o poder de mudar as nossas vidas? Entre nesta aventura noturna com marionetas numa cama extraordinária, que leva numa viagem de fantasia, no limite entre o sonho e a realidade. Com magia e um humor absurdo, este espetáculo vai despertar a imaginação.

Descubra as formas e feitios do Castelo de São Jorge | 4 aos 9 anos

Oficina | Castelo de São Jorge | 12 mai.: 11h

Grandes, fortes e por vezes, no alto das colinas, os Castelos sobressaem e avistam-se a largas distâncias. E com uns binóculos especiais de castelos? Veem-se ainda melhor e permitem descobrir todos os pormenores!

Através de uma verdadeira viagem pelas formas e os contornos dos castelos, será possível descobrir para que serviam e o que são! Conheça as diversas formas geométricas, e os seus materiais à luz do Castelo de São Jorge.

Participe na semana do Passaporte Escolar! | 3 aos 10 anos

Oficina | Local: Museu de Lisboa - Palácio Pimenta e Fundação Portuguesa das Comunicações | 12 mai.: 10h-17h

A Semana do Passaporte Escolar está de volta! Já conhece esta iniciativa? Entre feiras, festas, oficinas, cursos e mais, a ideia é promover o contacto com vários equipamentos fora do contexto de sala de aula num ambiente descontraído e informal.

O evento convida as famílias e as escolas a participar este fim de semana. Este prolonga-se até dia 17 de maio, com um Ciclo de Conferências na Área da Educação Não Formal. E no dia 14 de maio, as propostas continuam para escolas.

Atividades para Famílias

Ao longo do dia, as crianças e famílias poderão participar em jogos e oficinas promovidas por museus, aprender sobre segurança rodoviária, descobrir sobre a cidade de Lisboa, fazer experiências científicas, andar num segway, assistir a peças de teatro, ouvir histórias, entre muitas outras atividades.

Atividades para Escolas

Os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo são convidados a participar numa Feira de Oferta Educativa.

Mais brincadeiras a Sul

Comunicação à vista | 5 aos 10 anos

Oficina | Centro de Ciência Viva do Algarve | 11 mai.: 10.30h-12.30h

É sábado de manhã e os pequenos cientistas continuam ativos? E mesmo ao fim de toda uma semana de escola ainda não perderam a vontade de aprender? O Centro de Ciência Viva do Algarve garante duas horas para satisfazer as suas curiosidades sobre o mundo, através de experiências lúdicas.

Nesta sessão, descobre-se e experimenta-se comunicar como antigamente, com a atividade "Comunicação à vista".

Por todo o país...

