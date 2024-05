Festas de aniversário para crianças: tudo preparado e sem preocupações

Como organizar as melhores festas de aniversário em 5 passos

Estabeleça o orçamento que tem disponível. Isso definirá que tipo de festa vai fazer. Utilize ferramentas, que podem ajudar no controle dos custos, como a aplicação Party Budget Tracker. Decida se vai fazer a festa de aniversário em casa ou fora. A logística de preparação é completamente diferente. Se a ideia for alugar um espaço, precisa de se apressar a escolher um para o dia e hora mais convenientes: a Estrelas & Ouriços facilita-lhe a tarefa! Sonde qual o tema que o seu filhote gostaria para a festa. A partir daí, vai considerar a decoração, as atividades (que vão depender do gosto e da idade) e até mesmo o bolo de aniversário e toda a comida que vai ter de preparar, caso faça em casa. Verifique se algum convidado tem alergias alimentares. Faça uma lista de convidados com o seu filho e vá pensado nos convites – quanto mais cedo os fizer, maior garantia terá de conseguir que os convidados reservem a data na sua agenda. Ainda assim, indique um dia limite para confirmações. É fundamental até para evitar desperdícios.

Acrescentar aos convites especificações do espaço, para garantir que vão preparados para o efeito (ex: é necessário meias antiderrapantes) e relembre os convidados no dia anterior.

Delegue funções nos amigos e nos familiares, como tirar fotografias e fazer vídeos dos vários momentos da festa, estar com atenção à reposição de comida e bebidas, garantir a separação do lixo, etc.

Festas de aniversário em casa: considere se...

... Tem espaço para receber todos os convidados com conforto e tempo para organizar as diligências necessárias para o antes e o depois da festa.

... Precisa ou não de contratar serviço de catering (incluindo bolo de aniversário) e serviço de animação.

Festas de aniversário fora de casa: considere se...

... A entidade escolhida corresponde aos valores que tinha em mente, tem disponibilidade na data e no horário pretendido, disponibiliza catering e animação, inclui bolo de aniversário e velas, oferece convites (impressos ou em digital).

... Há limite (e qual) de convidados e se é uma festa apenas para crianças ou se pode convidar adultos.

Entidades que proporcionam festas de aniversário memoráveis

Há momentos que ficam na memória! Seja a saltar até não poder mais, a passear no rio à boleia de um anfíbio, a ser princesa por um dia, a fazer experiências ou a voltar ao tempo dos dinossauros... o que importa é aproveitar até ao último segundo! E agora, qual escolher?

Aniversários com história(s), aventuras e magia

Lugar das Fadas, Lumiar

Há um reino encantado, onde todas as crianças podem ser o que quiserem! Para uma festa de aniversário única, conheça o Lugar das Fadas, um sítio mágico que cuida da alegria e do bem-estar do coração e onde a imaginação voa sem limites!

Os seus desejos de aniversário tornam-se realidade, com a garantia de um tratamento muito especial.

Festas de aniversário McDonald’s, Todo o País

Happy Meal é música para os ouvidos das suas crianças? Se lhe associar jogos, desafios, aventuras, bolo de aniversário e muita animação, completa o menu para uma festa de aniversário de sucesso!

A abordagem do novo programa da McDonald’s assenta numa dinâmica presente numa caixa experimental “mágica” sob o tema da Selva. Quando aberta, transforma-se num jogo repleto de desafios e aventura.

Festas de aniversário no Dino Parque Lourinhã, Lourinhã

Nestas festas de anos, o aniversariante, os seus amigos e os dinossauros são as figuras principais! A diversão inclui: duas horas de aventuras no Dino Parque, em zona reservada, visita guiada, atividades, lanche, a presença da mascote Lori, muita animação e surpresas.

Todos os participantes levam uma lembrança para casa e o Dino Parque oferece o bilhete aos pais do aniversariante.

ANIMARTE, Lisboa

Jogos, ateliês, pinturas faciais, teatro... e até a companhia do mascote/personagem favorito do seu filho! Além de garantir toda a animação da festa, a ANIMARTE trata também de toda a decoração. além do mais tem disponível um serviço de catering, insufláveis e outros equipamentos para alugar.

Uma festa mágica no meio de bolas de sabão? Ou a mergulhar numa piscina de bolas? É só escolher! E como a diversão é completa e nenhum pormenor é esquecido, ainda há máquinas de comida (com pipocas, algodão doce, cachorro quente, crepes ou gelados) para alugar!

Festas de aniversário em viagem

Vila Galé, Todo o País

O grupo de hotéis Vila Galé tem uma oferta completa para festas de anos infantis: os aniversários NEP, inspirados na mascote infantil Neptuno. Para crianças entre os 3 e os 12 anos, as festas incluem lanche e atividades como pinturas faciais, jogos tradicionais e modelagem de balões.

É ainda possível adicionar espetáculo de magia, fun dance, insufláveis, caça ao tesouro, festa Hollywood, paintball ou pinhata recheada, entre outras opções.

Hippotrip, Lisboa

Condição Especial Estrelas & Ouriços: 20% desconto em viagens de 90 minutos

Diversão, riso e aventura... Tudo embrulhado na experiência de um dos passeios turísticos mais singulares de Lisboa! A bordo de um veículo anfíbio, explore os diferentes locais da capital, por terra e por água, sem sair do conforto do seu lugar.

Divirta-se com os guias e aprenda sobre a nossa cultura e a nossa história.

Festejar com adrenalina

Quantum Parks, Lisboa e Almada

No Quantum Park Lisboa e Quantum Park Almada, encontra as festas de aniversário que os miúdos sempre sonharam. O espaço está dividido em função de propostas de diversão diferentes: trampolins (com percursos ninja, os novos jogos interativos, tabelas de basquetebol, piscinas de esponja e muito mais), escalada e futebol.

Existem três temáticas: Festas Jump, Festas Clip ‘N Climb e Festas de Futebol.

InFun, Sintra

Entre percursos com obstáculos, futebol, Laser Tag, Bubble Football ou insufláveis, o mais difícil é escolher! O parque de diversões InFun, localizado em Mem Martins, Sintra, tem tudo para uma festa de aniversário memorável.

Além disso, pode escolher uma das atividades ou combinar várias de acordo com o gosto do aniversariante. Para concluir existem várias opções para o lanche e o bolo está incluído! Toca a convidar todos os amiguinhos.

JumpYard, Lisboa

A JumpParty garante uma hora e meia de diversão a sério, com atividades super divertidas : saltar nos trampolins ou na JumpTower, dar cambalhotas, jogar na Valo Tv ou voar no SkyRider.

É possível escolher entre três packs: mini, midi e maxi. Em suma para além do que está incluído, existem muitos extras para tornar a festa ainda mais inesquecível na Jumpyard de Lisboa!

Festas de aniversário com ciência

Pavilhão da Água, Porto

No Pavilhão da Água, aniversariante e convidados mergulham no conhecimento numa festa dedicada à Água e à Ciência, onde reina a diversão, a criatividade e a aprendizagem.

Localizado no Parque da Cidade, este é o lugar perfeito para um dia especial, que envolve três momentos: realização de experiências no Laboratório do Pavilhão da Água, Exposição Interativa e Sala Imersiva.

SEA Life, Porto

Já alguma vez pensou em realizar as festas de aniversário dos seus filhos debaixo de água? Se o seu pequenino é um apaixonado pela vida marinha, então esta é a festa de anos perfeita! Convide todos os seus amiguinhos e prepare a surpresa. O Aniversário SEA LIFE Porto é uma experiência inesquecível!

Encontre aqui muitas outras sugestões para festas de aniversário memoráveis!