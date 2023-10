Na invicta ou na capital não faltam opções: pizza, hambúrgueres, comida vegetariana, vegan, vietnamita, coreana ou portuguesa... Prepare-se para ficar com água na boca!

Greenhouse Hello Park | Lisboa

Ir ao Parque Florestal de Monsanto sem fazer uma paragem no Greenhouse não é a mesma coisa. Neste espaço ao ar livre há um café, um lounge, uma área para eventos e um HelloPark, de onde as crianças não vão querer sair!

Com um toque rústico, bancos feitos de troncos de árvore e decoração criativa no meio da natureza, o Greenhouse não deixa dúvidas. Tome um refresco, prove os hambúrgueres ou opte pelas opções saudáveis. E se tiver tempo dê um saltinho ao Parque da Serafina.

Shifu | Lisboa

A cultura pop chegou ao restaurante otaku mais icónico ao Marquês de Pombal. Shifu é o nome de um demónio japonês (chamado Oni) que adora ramen picante e vive entre chamas! Mas, aqui, há comida sem picante para as crianças devorarem ramen, baos e outras iguarias (com opção vegetariana), rodeadas de Pokémons.

Acredite ou não, há quem venha só pelo gato robot que entrega comida e vai falando sozinho pelo caminho. Se tiver sorte, os miúdos ainda podem ir para casa com uma saqueta de cromos oferecida pelo restaurante.

Atrás do Cinema São Jorge fica um dos segredos mais bem guardados da gastronomia vietnamita, em Lisboa. Se espreitar, à porta, vai encontrar um restaurante normalíssimo. Mas se for ao pátio vai render-se à decoração com cadeiras em bambu, um pequeno altar muito caricato e balões coloridos pendurados (que se acendem de noite).

Dê a provar às crianças os spring rolls, os wontons fritos, a sopa pho ou os pratos de frango, porco, vaca, pato ou vegetariano. Leve as crianças à descoberta das plantas e frutos que crescem no exterior. Damos duas pistas: há bananeiras e baldes de chuchus.

Bira dos Namorados | Porto

Se ainda não deu a conhecer à pequenada o Vira do Minho, este é o lugar ideal! Mostre-lhes os lenços dos namorados, com dizeres bordados e jogue ao stop enquanto espera pelas iguarias.

Aqui, todos os hambúrgueres, pregos e bowls têm nomes de danças e instrumentos tradicionais portugueses. Uma autêntica viagem cultural, numa refeição em família! No Porto, em Braga e em Barcelos, participe nos passatempos e habilite-se a ganhar uma refeição para dois ou uma sobremesa.

Boa Bao | Porto

Inspirado nos mercados asiáticos dos anos 20, o Boa Bao é o portal para o mundo asiático que as crianças vão adorar! Pouca diferença lhes fará se vão comer baos, pad thais ou algo mais simples. Os cocktails são uma especialidade deste espaço, por isso peça mocktails (cocktails sem álcool) para os miúdos se refrescarem. China, Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietname, Camboja, Laos, Taiwan, Singapura, Coreia, Japão, Filipinas ou Índia, são alguns dos países representados aqui.

E porque o Boa Bao é um sucesso tão grande, nem sempre é fácil arranjar mesa. Opte por reservar online ou pedir em casa. Há um menu com dicas para encomendar e playlists a rigor, para recriar o ambiente asiático!

O Gato Comeu-te a Língua | Gaia, Leça da Palmeira e Braga

Será que consegue resistir aos encantos desta mascote amarela e muito traquina, que anda sempre a passear pelo Norte? Aconselhamos vivamente a espreitar a página de Instagram e Facebook deste fenómeno. Vai ver que, quando menos esperar, estará a dar gargalhadas com as aventuras e passeios deste gato amarelo. O que esperar? Crepes, waffles e outras gulodices, pratos do dia, comidas saudáveis e muitos, muitos gatos, até em formato de gelado!

Encontre outros restaurantes para ir com as crianças aqui e planos para toda a família aqui. Bom apetite!