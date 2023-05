Pulos e correrias | Porto

No Parque de São Roque, qualquer altura é boa para passear em família. Por jardins românticos, lagos, chafarizes e miradouros, eis um cenário capaz de apaixonar qualquer um. A pensar nos petizes, existe parque infantil à disposição, com interessantes estruturas de madeira. Pulos e correrias são obrigatórios.

Ar puro e diversão | Sertã

Com vista para o rio e agradáveis sombras, o Parque Infantil da Sertã oferece possibilidades para toda a família. Enquanto os adultos descansam no café ou nos bancos mais próximos, as crianças divertem-se por pontes e escorregas, estando à vontade para respirar o ar puro. Uma paragem imperdível, se estiver de visita ao concelho.

Parque no meio do parque | Caldas da Rainha

Em pleno Parque Dom Carlos I, situa-se um parque infantil recentemente remodelado. Entre as infraestruturas disponíveis, encontram-se baloiços, rampas e espaços para jogos tradicionais. Se tanta brincadeira já começar a cansar, é possível andar de barco no lago do parque ou observar os cisnes nas imediações.

Hectares de brincadeira | Lisboa

No coração de Lisboa, o Parque da Quinta das Conchas faz as delícias de qualquer família. Este espaço verde estende-se ao longo de 24 hectares, contando com restaurantes, caminhos florestais, zona de merendas e muito mais. Um parque infantil não podia ficar de fora, com escorregas tão grandes que se estendem ao longo de escadarias.

Maravilhas do escorrega | Lagos

O Parque Infantil da Rua Teixeira Gomes encontra-se numa zona calma do interior de Lagos. O piso é sintético e vedado, com equipamentos que convidam a várias horas de diversão. Os miúdos e graúdos lá de casa são fãs de escorregas, baloiços e casinhas? Há atividades para todos os gostos.