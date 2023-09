No Dia Mundial da Música não faltam eventos para "abanar o capacete", mas que significado tem realmente este dia? O objetivo é promover a música e a divulgar a sua diversidade, para unir pessoas e culturas, através desta sensação tão particular. Que canções ouvia com os pais e avós, para passar o tempo ou para adormecer? Veja se reconhece alguma.

Vitinho é um famoso personagem de uma série de desenhos animados que alcançou uma enorme visibilidade em Portugal, sendo transmitido pela RTP entre 1986 e 1997. Nessa altura criou-se um pequeno filme de animação “Boa noite, Vitinho!”, que era exibido no início da programação noturna, para indicar a hora de dormir das crianças. A música mostra às crianças que é a dormir que se cresce.

A origem desta canção é desconhecida, mas aparenta ter sido criada por uma mãe ou um pai cuja alimentação do filho não era fácil e exigiu um pouco mais de criatividade. Apesar de ser dirigida a um nome muito específico, esta faixa é cantarolada em todos os cantos do país, sendo, muitas vezes, substituído o nome próprio. A música conta as “colheres de papa” ensinando, os pequenos a contar. E é da autoria de José Barata-Moura.

Concebida para despertar o lado mais criativo das crianças, esta canção ensina as diferentes notas musicais. Com uma ação associada a cada nota, pode dizer-se que a música se trata de uma mnemónica gigante. Não se esqueçam de cantar o refrão em uníssono: "É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom".

Esta canção tradicional portuguesa associa-se a uma Dança de roda, igualmente tradicional. Apesar da sua referência geográfica a Viseu, é cantada e dançada por todo o país. Quem é que nunca cantou "Indo eu, indo eu" no início de uma viagem?

Sabia que esta canção foi o nome de um programa infantil da RTP que estreou em 1976? O programa era apresentado por Júlio Isidro e José Barata-Moura (de quem falámos acima em "Come a papa, Joana come a papa") e ainda deu origem à revista Fungagá, uma revista quinzenal de banda desenhada com histórias, passatempos e curiosidades.

Na RTP 2, o tema era interpretado pelo pequeno filme “Os Patinhos”, criado por Rui Cardoso, que no ano de 1998 veio a substituir a animação “Boa Noite, Vitinho!”. Esta música descreve a hora de ir para a cama, incentivando os mais pequenos a iniciar também esse processo, mas nós por cá ainda nos lembramos dos pequenos patinhos a brincar com o xilofone! Reveja o vídeo e partilhe estas memórias no próximo programa em família!