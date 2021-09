Especial regresso às aulas: dicas para reutilizar e reaproveitar o material escolar usado

É uma azáfama quando os miúdos recebem a notícia do regresso às aulas. Os pais acompanham a roda-viva e correm juntos para a compra dos novos materiais escolares. No entanto, é possível reaproveitar os materiais que ficaram a salvo do ano passado. Pode dar uma nova cara aos lápis, à mochila, ao estojo e até aos cadernos com sobras de folhas em branco.

Só precisa de dar asas à sua criatividade para recriar e ensinar os mais pequenos a customizar o que ainda tem utilidade. Nem tudo deve ser deitado fora e comprar materiais novos pode ser apenas um ato de consumismo, quando há muito para reutilizar.

créditos: Shangarey

6 dicas essenciais para transformar o velho em novo

Cadernos. Retire as folhas com conteúdos importantes e coloque-as numa pasta. De seguida, deixe que o seu filho escolher o papel que mais gosta para forrar e dê uma nova cara ao velho caderno. Também pode colocar adesivos, fazer colagens com ilustrações, recortes de jornais e revistas ou mesmo com desenhos feitos à mão.

Lápis. Os lápis de carvão ou de cor não precisam de ser deitados fora porque estão descascados. Recapeie os lápis com papel autocolante colorido, cole fitas ou pinte com tinta aguarela que sobrou das aulas de desenho.

Borracha. Uma borracha mais velha pode ser limpa com álcool e fica pronta a utilizar. Crie também uma caixa com papelão, de acordo com as dimensões da borracha e depois envolva-a, deixando apenas exposta a parte que vai usar.

Estojo. Este é um desafio de corte e costura. Pintar os estojos do ano passado com tinta para tecido é uma boa estratégia para esconder os pequenos estragos, mas também pode costurar pedaços de tecido ou personalizá-lo com desenhos manuais.

Mochila. Se a mochila do seu filho está em boas condições, transforme o velho em novo, ao cobrir os pequenos rasgos com restos de tecidos, exíguos emblemas, botões e até pins e crachás.

Bom regresso às aulas!