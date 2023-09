Produtos fresquinhos! Conheça 5 mercados para visitar durante o mês de setembro

Produtos fresquinhos

Matosinhos | 2.ª a sáb.

O Mercado Municipal de Matosinhos ganhou fama pela sua variedade de produtos frescos. Peixe, carne, legumes, frutas e muito mais à disposição de qualquer visitante. Se tantas iguarias lhe abrirem o apetite, há também opções de restauração ao seu dispor. Um ponto obrigatório para todos os fregueses que passeiam pelo Norte do país.

Do mar para as bancas

Espinho | 2.ª a dom.

Um dos mercados mais emblemáticos de Aveiro é o Mercado Municipal de Espinho. Neste ponto de comércio, os produtos do mar encontram-se bem representados, devido às ligações de Aveiro à atividade piscatória. Além dos peixes locais, o pão, a carne, a fruta fresca e as leguminosas encontram-se também em destaque.

Mil e um produtos

Caldas-da-Rainha | 2.ª a dom.

A emblemática Praça da Fruta dá vida ao Mercado Diário das Caldas da Rainha. Entre o empedrado desenhado, erguem-se bancas de todas as formas e feitios, com produtos alimentares e têxteis. Se procura a melhor qualidade aos melhores preços, tem de visitar este espaço. Não se esqueça de provar um delicioso beijinho das Caldas!

Escolher o biológico

Oeiras | sáb.: 9h-14h

A agricultura biológica dá mote ao Mercado Agrobio de Algés. Este mercado prima pelos circuitos curtos de comercialização a preços acessíveis, mantendo uma relação próxima entre consumidor e vendedor. Os produtos são periodicamente submetidos a um controlo de qualidade para garantir as suas origens biológicas.

Mundo agrícola

Faro | dom.: 8.30h-13h

Da vontade dos cidadãos de apoiar o comércio local, surge o Mercado Agrícola de Faro. Num só espaço, juntam-se produtores de toda a região para promover vários produtos tradicionais do Algarve. Um mercado com grande público não só pela sua localização, mas também pelo trato personalizado no ato de compra.