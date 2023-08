Ir ao mercado de Santo André

A caminho da Praia Grande, em Colares, há um mercado imperdível! Pão fresco, compotas caseiras, frutas e legumes, flores, bolos e salgadinhos vegan e algum artesanato. Se tiver sorte, ainda pode apanhar marisco fresco e uma feira de enchidos e produtos regionais. Uma boa opção para levar o farnel para a praia ou preparar um petisco ao final do dia.

Passear no Parque e Palácio de Monserrate

créditos: Parques de Sintra

Nem mesmo a devastação causada pelo terramoto de 1755 tirou a magia deste lugar que faz parte da "Rota Europeia de Jardins Históricos”. Facto curioso: o Palácio de Monserrate foi arrendado pelo escritor inglês William Beckford, visitado pelo poeta Lord Byron e acolheu muitas festas no tempo de Francis Cook, 1.º Visconde de Monserrate! Se a ideia for passear ao fresco, entre num destes contos de fadas da Parques de Sintra (com exceção do Palácio Nacional da Pena), com entrada gratuita no sábado, dia 12 de agosto, para todos os menores de 18 anos, por ocasião do Dia Internacional da Juventude.

Visitar o Santuário da Peninha

créditos: Parques de Sintra

Conhece a lenda da Nossa Senhora da Peninha? Este lugar sagrado está associado a uma lenda do reinado de D. João III, sobre uma pastora muda que, por milagre, ganhou voz. Mas antes de ser construída esta capela, já aqui existia a ermida de São Saturnino, do tempo de D. Afonso Henriques e, muito mais tarde, em 1918, foi mandado construir um palacete enigmático. Deixe-se deslumbrar por este lugar, a 488 metros de altitude!

Ver o pôr do sol no Cabo da Roca

Aproveite para ver o pôr do sol, a partir do ponto mais ocidental da Europa continental e tire uma fotografia de família. Sabia que Camões o descreveu como o ponto "onde a terra se acaba e o mar começa". Este “guardião do Atlântico” é o segundo farol mais antigo do litoral português. A torre é revestida a azulejos brancos e o farol é automatizado mas, em tempos, funcionou graças a um aparelho que utilizava azeite!

Repor energias no Moinho Dom Quixote

créditos: Bar Moinho Dom Quixote

Situado na Azoia, este refúgio pet friendly convida a visitas em qualquer altura do ano. Enquanto não chegam os dias mais frios para beber um chá à lareira, delicie-se com os refrescos e petiscos ao ar livre. Há brunch, opções vegetarianas e uma paisagem deslumbrante. Chegue cedo e guarde lugar para toda a família!