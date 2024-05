Para escolher um bom campo de férias para o seu filho é necessário considerar diversos fatores para garantir uma experiência segura, divertida e educativa.

Veja algumas dicas que o podem ajudar a decidir. E, se ainda estiver sem ideias, espreite entidades que garantem férias memoráveis aos mais pequenos.

6 Dicas para escolher o melhor campo de férias para o seu filho

1. Segurança: Certifique-se de que o campo de férias tem medidas adequadas de segurança, como instalações bem conservadas, funcionários treinados em primeiros socorros e procedimentos de emergência claros.

2. Localização: Considere a localização do campo de férias em relação à sua casa ou ao local onde estará hospedado durante as férias. Verifique se é de fácil acesso e se oferece transporte seguro, se necessário.

3. Atividades oferecidas: Veja o programa de atividades oferecido pelo campo de férias. Este deve incluir uma variedade de atividades adequadas à faixa etária das crianças, como desporto, artes, jogos ao ar livre, atividades educativas e excursões.

4. Instalações e acomodações: Conheça as instalações do campo de férias, incluindo alojamentos (se aplicável), áreas de recreação, refeitórios e casas de banho. Devem ser limpos, seguros e adequados às necessidades das crianças.

5. Reputação e recomendações: Faça uma pesquisa sobre a reputação do campo de férias, leia avaliações de pais anteriores e peça recomendações a amigos, familiares ou conhecidos que já conheçam o espaço.

6. Custo: Considere o custo do campo de férias em relação ao seu orçamento e à oferta de atividades e serviços.

Ao considerar estes fatores e avaliar cuidadosamente as suas opções, poderá escolher mais facilmente o melhor campo de férias para as crianças, proporcionando-lhes uma experiência enriquecedora e memorável.

Férias de verão: é só escolher!

Lisboa

No MAC/CCB | 6 aos 10 anos

Se tem um pequeno artista em casa, esta notícia é para si: já pode adquirir bilhetes para as atividades das férias de verão do MAC/CCB!

Entre as diversas atividades propostas pelo museu, os mais novos são convidados a explorar a Liberdade, celebrando os 50 anos do 25 de Abril.

Preço: 89€

Sabia que pode aproveitar 15% de desconto com a Estrelas & Ouriços?

Data: 1 a 5 jul.: 10h-17h

No Museu da Carris | 5 aos 10 anos

Nestas férias os pequenos têm encontro marcado no Museu da Carris! Desde os jogos à gincana, ao cinema, aos concertos e às pinturas faciais, a cada dia, há atividades diferentes. As crianças já estão cheias de vontade de brincar?

Escolha uma ou até três semanas e deixe que os miúdos explorem os transportes do passado e do presente, pensando nos transportes do futuro, com muita animação à mistura!

Preço: 90€

Data: 8 a 26 jul., 2.ª a 6.ª: 9.30h-17.30h

No Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual | 9 aos 14 anos

Sabia que este verão o Ar.Co preparou um conjunto de experiências incríveis em áreas como o desenho, a pintura, a ilustração, a animação, a fotografia, a joalharia e a cerâmica?

Basta escolher entre os diversos ateliês disponíveis! Esta é uma oportunidade para os mais novos explorarem os seus talentos.

Preço: a partir de 140, 75€

Data: 24 jul. a 19 jul., 2.ª a 6.ª: 10h-13h, 14.30h-17.30h

No Teatro Bocage | 5 aos 15 anos

Apesar de pequenino, o seu filho já tem espírito de artista? Então, as férias de verão do Teatro Bocage são ideais para aprender e desenvolver ainda mais os talentos.

Estas férias propõem uma semana de muita diversão e aprendizagem dos instrumentos básicos de representação nestas férias de verão.

Preço: a partir de 160€

Data: 17 jun. a 13 set., 2.ª a 6ª: 9h-18h

Na ULIS | 3 aos 12 anos

As férias de verão são uma boa oportunidade para fazer novos amigos, experimentar atividades diferentes ou dar, finalmente, uma oportunidade a um talento escondido. Já marcou as férias de verão da pequenada?

A United Lisbon International School proporciona as melhores memórias: com dança, robótica, diversão na praia ou em parques de aventura!

Preço: 600€ a 750€

Data: 1 a 26 jul.: 9h-17h

No InFun | 5 aos 12 anos

Piscinas de bolas, laser tag, bubble football, insufláveis... haverá melhores ingredientes para momentos de diversão nas férias de verão?

Localizado em Mem Martins, Sintra, o InFun tem propostas incríveis para divertir os miúdos, acrescentando ateliês, atividades de grupo, saídas ao exterior, brincadeiras refrescantes e muito mais!

Preço: 40€ a 630€

Data: 1 jul. a 2 ago., 2.ª a 6.ª: 9h-18h

Porto

No Teatro Carlos Alberto | 6 aos 13 anos

Está na hora de desafiar as crianças a libertar o artista que vive dentro delas! Com a oficina de verão no Teatro Carlos Alberto, durante cinco dias seguidos, vão poder dar asas à fantasia, com inspiração em disciplinas artísticas, como a interpretação, a música, a ilustração ou o movimento.

No final, há uma pequena apresentação para celebrar com a família e os amigos.

Preço: 70€

Data: 1 jul. a 12 jul., 2.ª a 6.ª: 10h-13h, 14.30h-17.30h

No Feijão Verde Natura Fun Park | 5 aos 12 anos

Animais, aventura, natureza, descoberta e a diversão cabem todos no Feijão Verde Fun Park, em Gaia. Esqueça as rotinas e deixe os monitores e melhores companheiros de aventura tratarem do resto!

Além das experiências ao ar livre, este programa de férias inclui atividades como culinária, experiências científicas, artes, desporto, jogos e até jardinagem!

Preço: a partir de 24€

Data: 1 jul. a 6 set., 2.ª a 6.ª: 9h-18h

Outras sugestões

No Bowling City | Todos os públicos

Se ainda não sabe como entreter os miúdos nestas férias de verão, o Bowling City é a solução!

Para proporcionar momentos de pura diversão, espreite o 1.º Piso, repleto de máquinas e jogos, o 2.º Piso, onde encontra o salão de Bowling, ou descubra o City Escape Room!

Preço: a partir de 1,53€

Data: 2.ª a 6.ª: 12h-00h, sáb., dom., fer.: 11h-00h