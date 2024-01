Como qualquer tarefa de limpeza e organização, torna-se mais fácil de gerir quando temos um plano definido. Posto isto, aqui está uma lista de 12 passos para deixar a casa limpa e em ordem depois das festas.

1. Tratar as nódoas e lavar as toalhas de mesa

Com as festividades, o aparecimento de nódoas nas toalhas é inevitável. O ideal é tratar das nódoas o mais rapidamente possível e fazer um pré-tratamento para garantir que estas são removidas na lavagem. Para eliminar nódoas de vinho podemos utilizar vinagre de limpeza e para nódoas de gordura o detergente da loiça é um excelente aliado.

2. Limpar a fundo o lava-loiças

A cozinha é uma das zonas da casa mais utilizadas nesta época do ano e passam muitos pratos sujos pelo lava-loiças. Para fazer uma limpeza mais profunda da pia, podemos utilizar uma pasta de bicarbonato de sódio e detergente da loiça. Basta juntar os dois ingredientes e adicionar umas gotas de água para formar uma pasta. Esta é uma mistura perfeita para eliminar os restos de comida que ficam incrustados nesta superfície!

3. Limpar a placa/fogão

A zona de cozinhar também foi bastante utilizada para preparar toda a comida, por isso também precisa de alguma atenção. Se o fogão estiver com muita gordura, podemos utilizar umas gotas de detergente da loiça para remover toda a gordura da superfície. Se, no entanto, também tiver muitos resíduos de comida, a mistura de bicarbonato de sódio e detergente da loiça será mais indicada. Pode-se deixar a atuar durante uns minutos na superfície e depois basta esfregar suavemente e remover com um pano húmido. Esta mistura não risca as superfícies e é ideal mesmo para as placas de vitrocerâmica e indução.

4. Limpar o forno

Se o interior do forno também estiver a precisar de uma limpeza a fundo, podemos limpá-lo exatamente da mesma forma que nos passos anteriores. Por outro lado, para uma limpeza mais simples e de manutenção, podemos recorrer a este spray multiusos de vinagre, muito fácil de preparar. Basta passar esta mistura com um pano suave em todas as superfícies do forno (e não é necessário enxaguar).

5. Limpar o interior do frigorífico

Com tanta comida que armazenada no frigorífico durante estes dias, o mais provável é que ele tenha ficado com resíduos e sujidade visíveis. Para limpar o frigorífico, podemos utilizar o spray de vinagre mencionado no passo anterior. Além de ajudar a remover os resíduos de comida, o vinagre também é excelente para remover odores desagradáveis do frigorífico.

6. Arrumar e organizar as decorações

Atirar tudo para dentro de uma caixa não conta! Podemos utilizar caixas de cartão de vários tamanhos para organizar as diferentes categorias. E reaproveitar papel de embrulho rasgado que iria para o lixo para embalar os itens mais frágeis. Atenção: ao guardar as decorações em locais que tenham alguma humidade, devemos optar por caixas de plástico, pois o cartão é mais suscetível à humidade e pode acabar por não preservar tão bem as decorações.

7. Aspirar as cadeiras da sala de jantar

As migalhas e os restos de comida têm a capacidade de ir parar a todos os cantinhos, mesmo os que não são tão visíveis. Podemos aproveitar esta altura para aspirar bem as cadeiras onde foram feitas as refeições em família. Especialmente se forem cadeiras estofadas, pois as migalhas acabam sempre por ir parar ao meio dos estofos.

8. Aspirar o sofá

À semelhança das cadeiras de jantar, o sofá também pode acabar por acumular algumas migalhas de comida e outros resíduos. Por isso, também é uma boa ideia aspirar a fundo o sofá. Se estiver a precisar de uma limpeza, esta técnica de limpeza do sofá é muito simples e deixa o sofá com um ar muito mais refrescado.

9. Aspirar (muito bem!) os tapetes

Os tapetes têm tanto de confortável como de desafiante para manter limpos. Com tantas pessoas a passar por cima deles e tanta comida envolvida, está também na hora de lhes dar uma aspiração profunda. Além disso, será também pertinente avaliar se está na altura de os lavar.

Joana Tavares é fundadora do Joana At Home, um projeto dedicado à limpeza e organização da casa. Nas redes sociais, partilha diariamente as suas rotinas de organização e limpeza e a sua visão descomplicada da vida doméstica. O compromisso com a sustentabilidade também transparece no seu trabalho, inspirando quem a acompanha a adotar práticas mais amigas do ambiente.

10. Aspirar e lavar o chão

Uma tarefa habitual, mas que não deve ficar esquecida depois das festas. Um chão bem limpo faz logo uma enorme diferença na aparência geral da casa.

11. Limpar a fundo o WC social

Provavelmente foi muito utilizado durante estes dias festivos e está a precisar de uma boa limpeza. Uma dica importante para nos facilitar o trabalho: não esquecer de deixar os produtos de limpeza a atuar nas superfícies! No rótulo dos produtos encontramos muito facilmente a informação de quanto tempo deverão ficar a atuar. Muitas pessoas caem no erro de pulverizar as superfícies e limpar logo a seguir, mas assim podem não estar a tirar todo o proveito que poderiam dos seus produtos de limpeza. Neste artigo partilho também algumas dicas para poupar tempo na limpeza da casa de banho.

12. Limpar os puxadores das portas

Quando há muitas pessoas e muita comida envolvida, há também, inevitavelmente, mãos sujas e gordurosas a pegar em todas as portas. Nada que o spray multiusos de vinagre não resolva! É a mistura perfeita para limpar todos os puxadores das portas e deixá-los a brilhar.