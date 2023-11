Neste artigo, exploramos 10 tarefas para completar em casa neste outono, que vão desde a organização de algumas zonas da casa, até à limpeza e manutenção de alguns eletrodomésticos.

1. Trocar o guarda-roupa

A transição do guarda-roupa de verão para outono não é apenas uma tarefa de organização, mas também uma oportunidade para destralhar algumas peças de roupa que já não fazem sentido manter. Por isso, mesmo para quem tem muito espaço de armário e não precisa de fazer esta troca, o outono é o momento perfeito para analisar as roupas e perceber quais já não usamos.

Antes de começar a transição, é importante fazer uma limpeza no armário. O primeiro passo será então retirar todas as roupas e limpar as prateleiras e gavetas. A seguir, vamos examinar cada peça de roupa, cada par de sapatos, malas e acessórios. Neste processo, vamos destralhar tudo o que já não usamos, não nos serve ou já não se adequa ao nosso estilo. Este processo também nos ajuda a identificar determinadas peças essenciais que temos em falta no nosso guarda-roupa.

A seguir, conforme o tipo de peça e com o espaço que temos disponível, escolhemos se vamos dobrar ou pendurar. Geralmente, os tecidos que deformam com facilidade (ex.: malhas) devem ser dobrados. Por outro lado, os tecidos que amassam com facilidade (ex.: calças de linho) devem ser pendurados.

No que toca a armazenamento das roupas da estação passada, o meu método favorito é, sem dúvida, os sacos de vácuo. Estes não só protegem as roupas, como também ajudar a poupar muito espaço.

2. Guardar os móveis de exterior

Para quem tem um espaço exterior em casa, quer seja um jardim ou uma varanda, poderá fazer sentido guardar o mobiliário de jardim, para ficar protegido durante o tempo mais chuvoso. Mesmo para quem prefere deixar o mobiliário mais volumoso (como os conjuntos de refeição) durante o ano inteiro, há sempre peças como espreguiçadeiras, camas de rede ou até tapetes de exterior que idealmente devem ser limpos e guardados até à próxima primavera.

3. Lavar os têxteis de verão

O outono é um bom momento para lavar todos os têxteis de verão que não serão utilizados nos próximos meses. Por exemplo, as colchas de verão e os edredons mais frescos, são têxteis que acumulam poeiras e sujidades e que podem precisar de uma lavagem antes de serem arrumados. Após lavados, devemos certificar-nos de que estão completamente secos antes de guardar, para evitar o potencial crescimento de mofo ou bolor. E mais uma vez, podemos considerar o armazenamento em sacos de vácuo, que ajudam a proteger estas peças.

4. Trocar a decoração

À medida que chega o tempo mais frio, é natural que queiramos deixar a nossa casa mais aconchegante e quente. Para isso, podemos fazer algo tão simples como adicionar aos nossos espaços algumas mantas quentes e velas cheirosas. E para quem gosta de ir alterando alguns elementos decorativos ao longo das estações do ano, mas, ao mesmo tempo não quer gastar muito dinheiro, uma ótima forma de o fazer é trocar as capas das almofadas decorativas. Para os meses de outono/inverno, podemos optar por cores mais quentes, como os tons terrosos, e tecidos mais aconchegantes, como a lã e veludo.

5. Começar a pensar nas festas de fim de ano

O outono também é altura de preparar a casa para as festas de fim de ano. Quanto mais cedo nos organizarmos e começarmos a preparar as listas de tarefa, menos stressantes serão o Natal e Ano Novo. Para quem organiza as festas na sua casa, convém começar a pensar no menu e a fazer listas de compras para conseguir ir aproveitando promoções nos produtos que precisa. Também é importante começar a pensar nos presentes com antecedência, para que essa tarefa seja leve e prazerosa e também para evitar as compras de última hora (que para além de stressantes, também fogem muitas vezes ao orçamento).

6. Limpar a despensa e frigorífico

Limpar e organizar a despensa e congelador é uma boa ideia em qualquer mudança de estação. Neste artigo podem ler sobre os cinco passos para organizar a despensa, desde a limpeza das superfícies até ao armazenamento correto dos alimentos. E neste artigo encontram o passo a passo para uma limpeza profunda do frigorífico (e algumas dicas para o manter limpo por mais tempo).

7. Limpar os filtros do ar condicionado

Após um verão com muito calor, está na altura de limpar os filtros do ar condicionado, responsáveis por filtrar partículas de pó e outras sujidades. Ao longo do tempo este tipo de partículas começa a acumular-se e pode comprometer a função do aparelho, daí que os filtros precisem de manutenção periódica e limpeza constante.

O processo de limpeza dos filtros é bastante simples e passa por: aceder aos filtros, extraí-los, passar por água e deixar secar bem antes de colocar novamente no lugar. Se tiverem muito pó e sujidade acumulados, podem até ser aspirados antes de passar por água. No entanto, não é recomendado utilizar produtos de limpeza neste processo.

8. Limpar o filtro do desumidificador

Chegando o tempo húmido e chuvoso, voltamos a dar uso ao desumidificador. E, para garantir o seu bom funcionamento e eficiência, devemos também limpar o seu filtro com regularidade. O método de limpeza é o mesmo que o filtro do ar condicionado: aceder ao filtro, extraí-lo, passar por água e deixar secar bem antes de colocar novamente no lugar.

9. Limpar o exaustor da cozinha

Antes de começar a preparar as comidas de conforto do outono, que tal limpar o exaustor, para garantir o seu bom funcionamento?

Para limpar os filtros do exaustor, devemos começar por desligá-lo da tomada e retirar os filtros do exaustor. Depois, deixamos de molho numa solução de água quente e detergente da loiça durante 1 hora e esfregamos com uma esponja suave. Finalmente, enxaguamos e deixamos secar muito bem (pelo menos 24 horas) antes de montar novamente. Em alternativa, a maioria das marcas também recomenda colocar os filtros na máquina de lavar loiça.

Esta limpeza deverá ser mais frequente caso se confecionem muitos fritos e grelhados, pois os filtros do exaustor vão acumular gordura muito mais rapidamente.

10. Limpar o forno

Com a chegada dos dias frescos do outono, começamos também a utilizar mais o forno. E à medida que se vai aproximando o Natal, de certeza que vamos ficar felizes por termos reservado um tempo para limpar o forno no início da estação. Neste artigo partilho três métodos para limpar o forno, dependendo do seu grau de sujidade.

Idealmente, após cada utilização do forno, deve-se verificar se há derrames ou resíduos na sua superfície interior. Após esperar que o forno arrefeça, basta passar um pano húmido por toda a superfície do forno. Este pequeno gesto vai ajudar a manter o forno limpo por mais tempo.