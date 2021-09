Setembro é, por excelência, o mês do regresso aos seus canteiros. Após as férias, há muito a fazer para que a próxima primavera seja o paraíso floral que ambiciona. Entre a recolha de folhas e de sementes, as correções do solo que a época exige e as plantações que não podem ser adiadas, cuidados não faltam. Aproveite setembro para transplantar e para fazer as sementeiras de setembro. Descubra ainda as ações a desenvolver para conseguir plantas de interior mais vivazes. Mas há mais a incluir na lista de tarefas.

Além de combater os golpes de calor que as altas temperaturas possam ter deixado nas suas plantas, é também tempo de começar a preparar as suas árvores e arbustos para o inverno. Também não pode descurar as regas e ainda tem de terminar as colheitas. Veja tudo o que tem de fazer para que o seu jardim não perca o esplendor que ostentou nos últimos meses. Confira também o que deve empreender no mês das vindimas para que as suas plantas, árvores e flores enfrentem eficazmente o frio e a chuva que aí vêm.