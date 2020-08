Qual é o revestimento de casa de banho ideal para si?

A cerâmica continua a ser uma tendência nos seus mais variados formatos, cores e estilos, especialmente na casa de banho. Antes de escolher o pavimento e o revestimento há alguns detalhes que não deve deixar de ter em conta para que a sua escolha seja a mais adequada às necessidades e ao espaço que pretende remodelar.

Numa casa de banho interior opte por cerâmicas com cores mais claras ou polidas que dão uma maior luminosidade e sensação de aumento de espaço. Se não pretende ver as juntas entre as várias peças opte por cerâmicas de grandes dimensões ou retificadas que proporcionam uma sensação de continuidade e harmonia na divisão.

Tenha atenção às suas características, uma vez que há cerâmicas com diferentes propriedades que não são recomendadas para as mesmas utilizações. Para a aplicação na casa de banho a cerâmica porcelânica é a mais recomendada, uma vez que pode ser colocada nas paredes e no chão. É resistente aos impactos, à absorção de água e existem opções antiderrapantes, que são ideais para a zona do duche.

créditos: Leroy Merlin

Também é importante definir o estilo que pretende para que o espaço esteja em perfeita harmonia. A cerâmica estilo madeira leva a natureza para dentro de casa, dando um toque confortável à divisão. A cerâmica estilo cimento é muito atual, criando um espaço mais urbano e industrial, enquanto o estilo pedra permite criar ambientes intemporais.

O barro é o ideal para uma decoração com um estilo provençal e rústico e a cerâmica têxtil cria ambientes exclusivos e diferenciadores, onde se destaca a textura. A cerâmica com o estilo mármore cria ambientes mais elegantes. Encontra todos estes estilos de revestimentos e pavimentos em diferentes dimensões e formatos.

créditos: Leroy Merlin

No momento da compra deve adquirir aproximadamente mais 10% da cerâmica porque durante a instalação parte do material é perdido devido aos acertos que são necessários fazer durante a obra. Também deve guardar uma caixa a mais para que possa proceder à substituição de peças caso ocorra alguma deterioração ou quebra com o passar dos anos.

Na LEROY MERLIN encontra cerâmica com as características e com o estilo que pretende. Dê vida ao projeto de casa de banho que sempre idealizou.

Inspire-se no nosso catálogo e lembre-se de que a sua casa pode ser mais sua.