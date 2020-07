5. Utilize uma biotrituradora

As biotrituradoras permitem obter a melhor matéria prima para o fabrico de composto para autoabastecimento dos maciços do

jardim. Existem biotrituradoras com motor elétrico e a gasolina, algumas delas bastante económicas. Numa fase inicial, a sua aquisição representa um investimento acrescido mas, com o passar do tempo, acabará por amortizá-lo.

6. Escolha bem as máquinas que usa

O trabalho no jardim é muito mais fácil se utilizar a ferramenta adequada para cada tarefa a realizar. Uma motosserra ligeira é ideal para trabalhos ligeiros, enquanto uma grande e pesada dispara o consumo de combustível, de óleo e sobretudo dá mais trabalho. De igual modo, uma enxada grande para plantar espécies pequenas torna o trabalho incómodo e cansativo.

7. Previna o ataque de pragas

Assim como as borboletas que dão mais cor ao verão e colocaram os seus ovos nas plantas que vão dar origem a lagartas, os pulgões e as cochonilhas têm o mesmo procedimento. Se pretende poupar dinheiro e trabalho na sua eliminação, faça fumigações preventivas no inverno.

8. Corte sempre a relva da mesma forma

Para cortar o relvado de forma cómoda e trabalhando menos de metade do que o habitual, deve cortar sempre da mesma forma, por partes, em zonas sem obstáculos. O objetivo é evitar curvas e mudanças de sentido, porque cada vez que a máquina para, o consumo aumenta e o seu cansaço também.

9. Trave os ataques fortes

A base da jardinagem é o equilíbrio biológico. As plantas não podem crescer sem fungos e bactérias associados às raízes, nem as árvores dariam frutos sem os insetos polonizarem as suas flores. Por tudo isto, os animais são necessários no jardim. Se tiver que eliminar alguns, que sejam os que colocam em perigo as suas plantações.

10. Invista em informação especializada

Informação é poder e, nos dias que correm, continua a fazer toda a diferença. Mantenha-se informado, investindo em revistas especializadas em jardinagem, como é o caso da Jardins, uma revista mensal repleta de dicas práticas e de conselhos muito úteis, também disponível online em e no SAPO Lifestyle. Além destes, existem outros sites de referência, nacionais e internacionais, além de aplicações móveis.