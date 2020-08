Tem uma mesa e/ou cadeiras de ferro que adorava voltar a ter no seu jardim, no seu terraço ou na sua varanda mas não as pode usar porque estão cheias de ferrugem? Isso já não é um problema! Pode não parecer, mas recuperar peças de ferro é um projeto fácil de fazer, que requer apenas alguma paciência para a secagem. Veja o vídeo que lhe mostramos de seguida e aprenda a restaurar o seu mobiliário de ferro passo a passo.

Além de esmalte para metais e de um produto para limpeza e diluição de ferrugem, necessita apenas de uma trincha, de um conversor de ferrugem e de uma escova de aço. Se a peça que vai recuperar tiver muita ferrugem, convém aplicar em primeiro lugar um conversor de ferrugem, que deverá depois deixar secar durante cerca de seis horas. Se a mesa ou as cadeiras estiverem muito sujas, há outro cuidado a ter.

Nesse caso, utilize um produto de limpeza e diluição, que encontra facilmente em lojas especializadas. Um auxiliar que vai limpar profundamente as superfícies atingidas. Depois, pode pintar com o esmalte. "Nesta fase, é muito importante deixar secar as peças durante quatro horas depois de as pintar", adverte Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de vários livros de jardinagem e diretora da revista Jardins.