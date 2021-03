Planeie a entrada do jardim. 12 soluções a que pode recorrer para o fazer

Vale praticamente tudo na entrada do jardim, desde que o resultado seja satisfatório. Mas existem normas que não devem ser descuradas e regras que não devem ser desrespeitadas, sob pena de o trabalho final ficar afetado. O acesso deve ser blindado a ervas daninhas. Pelo menos parcialmente, deve ocultar grande parte do jardim. A entrada não deve ter ramos secos, flores murchas ou plantas mortas. Combata, por isso, todas as pragas e doenças que possam surgir.

1. Faça um caminho com vasos

Jogue com a disposição dos vasos para criar uma entrada devidamente delineada. Todas as plantas instaladas de tamanhos e formas diferentes conferem assimetria a esta entrada com lajes irregulares de pedra calcária no meio de gravilha do rio. Os bolbos primaveris podem ser substituídos em maio por anuais de verão.

2. Utilize colunas vegetais

Junto à porta da casa, as faias talhadas em forma cilindrica atuam como verdadeiras sentinelas do acesso. Ciprestes e loureiros, por exemplo, também são válidos para formar colunas vegetais que vão deixar a sua entrada (ainda) mais bonita.

3. Recorra a arcadas

Embora a grande maioria de arcadas que se podem encontrar nos jardins estejam revestidas com rosas, pode sempre recorrer a outras espécies para conseguir uma decoração diferente.

4. Tire partido das margens floridas

Junto ao caminho de gravilha escura e rompendo a monotonia das margens, as flores dos gladíolos e dos gerânios constituem uma original e agradável decoração.

5. Experimente uma porta e uma sebe de bambu

A ideia de associar o acesso a uma espécie monocultivo é clássica e dá bom resultado. O bambu pode ser usado quer para portas quer para as sebes.

6. Crie uma zona de refeições aromática

Se preferir, pode optar por fazer o acesso à casa a partir do jardim, criando uma zona de refeições ao ar livre, rodeada de lírios e aromáticas, decorada com mobiliário de exterior. Pode também usá-la para os seus momentos de lazer.

7. Arrisque um estilo de inspiração árabe

Quando o ladrilho impera numa entrada, isso pode refletir as influências árabes. A lista de vegetação que deve usar para conseguir reproduzir esse efeito inclui ciprestes, buxos esféricos e madressilvas.

8. Opte por um alpendre misto

Nada como alpendres frescos e amplos para refrescar interiores e permitir tratamentos mistos, como um terraço de passagem e de lazer.

9. Deixe-se levar por uma vocação silvestre

Uma mesa de pedra com um vaso de flores no mesmo material, lavandas em redor e uma majestosa oliveira. A típica entrada de jardim campestre fica bem na maior parte dos jardins.

10. Construa uma escada de pedra

Se a entrada do seu jardim se faz a partir de uma escada, esqueça o resto e assegure-se que esta é feita com os melhores materiais. O recurso a blocos de granito é uma boa solução.

11. Edifique pérgolas românticas

Estas estruturas, muito utilizadas em inúmeros jardins, proporcionam abrigo, frescura e cor. Revestidas por clematites proporcionam sempre acessos espetaculares.

12. Escolha solução mais simples

Uma escada de ladrilho, um tapete relvado e passeio em pedra é uma opção minimalista que, na opinião dos arquitetos paisagistas, resulta sempre. Nada mais simples!