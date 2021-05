O fantástico mundo do faz de conta

Atualmente, num mundo cada vez mais tecnológico, o ato de brincar na sua forma mais tradicional parece estar a desaparecer e é responsabilidade dos pais contrariar esta tendência e provar aos filhos que há brincadeiras incríveis que não incluem um ecrã de telemóvel, tablet ou uma televisão. O mundo da decoração e as possibilidades quase infinitas que encerra podem contribuir para estimular os sentidos de uma criança, fornecendo-lhes ferramentas para que a cada dia vivam novas aventuras na segurança das suas casas e descubram novas formas de brincar e interagir.

Cabe aos pais encontrar um pretexto para agradar aos filhos e utilizar as últimas tendências da decoração para que as outras tendências, as da tecnologia, não tomem conta do quotidiano das crianças. Existem pequenos detalhes que poderão ser tidos em consideração aquando da definição do layout e decoração dos quartos dos mais pequenos e que farão potencialmente toda a diferença. Para o ajudar nesta abordagem, a hôma Happy Home Living partilha diferentes tendências de decoração que deixarão miúdos e graúdos apaixonados pela área Kids da casa.

Fazer sonhar com produtos especiais que transportam para o imaginário do faz de conta

Os mais pequenos reparam em tudo! E como tal, os produtos escolhidos para o quarto do seu filho poderão ter um toque especial. Cadeiras em forma de arco-íris, candeeiros com orelhas de gato, tapetes para jogar à macaca, estantes que são casinhas, almofadas em forma de estrela que dão luz, ou até uma secretária que é também uma baliza - a imaginação não tem limites. Objetos intrinsecamente criativos estimulam a própria criatividade da criança e irão ajudá-la a ver o mundo com outros olhos.

Utilização da cor, diferentes materiais e texturas naturais

Os estímulos sensoriais são importantíssimos para despertar o interesse e a ação/reação nos mais pequenos. Pinte uma parede com a cor preferida do seu filho, aplique quadros com molduras coloridas e imagens temáticas e seja ousado na escolha de almofadas fofinhas com formas interessantes e tapetes macios. Arrisque nos diferentes tipos de iluminação e lembre-se que luz e sombra são o começo de inúmeras brincadeiras saudáveis.

hôma

Áreas muito funcionais com diferentes valências

A tendência da criação de espaços multifuncionais também se aplica aos quartos das crianças. Para além da zona de dormir, poderá também disponibilizar ao seu filho um espaço para os trabalhos manuais, com uma pequena secretária ou uma mesa de tamanho generoso, com mais do que uma cadeira ou banquinhos, que também será usada noutras brincadeiras (desde festas do chá com os amigos da selva, a reuniões de agentes secretos).

Crie uma zona de leitura para o fazer sentir como gente grande! O seu filho irá adorar ter uma pequena poltrona junto a uma estante com livros, uma mesinha de apoio e um candeeiro. As coisas devem estar acessíveis e organizadas. Compre cestos, estantes com divisórias ou caixinhas, pequenos módulos de parede, ou outras soluções que permitam ao seu filho aceder facilmente aos brinquedos e jogos. Ter as coisas organizadas ajudará nas brincadeiras, mas será também um incentivo para que a criança arrume tudo no final e tenha gosto em ver o seu quarto organizado.

Um cabide ou charriot que permita à criança aceder facilmente a disfarces, um toucador para as brincadeiras de menina, ou uma tenda de tecido com um padrão interessante farão certamente as delícias dos mais pequenos e trarão um agradável dinamismo ao espaço do ponto de vista visual.

Quartos temáticos com elementos gráficos que alegrem a criança

Ninguém melhor que os pais para conhecer o gosto dos seus filhos e saber ouvi-los. Alimente as paixões do seu filho e desperte novos interesses naquilo que podem partilhar em conjunto. Os temas são muitos e o seu filho, melhor do que ninguém, saberá orientá-lo. Algumas das tendências atuais vão desde o arco-íris e unicórnios, a luas, estrelinhas e nuvens, passando pelos animais da selva, ou mesmo os pré-históricos dinossauros. Aqui o importante é ser algo com que a criança se relacione.

Brincar às casinhas

Quem já não o fez? Brincar às casinhas é um rito de passagem da nossa infância. O uso do elemento casa na sua forma mais básica é uma tendência que veio para ficar. Camas com estrutura em forma de casinha, tendas em forma de casinha, pequenos módulos de paredes forma de casinha, e até estantes em forma de casinha em vários tamanhos e feitios, algumas autênticas casas de bonecas, fazem as delícias do imaginário dos mais novos.

Monstros. Super-heróis. Jogos e brincadeiras e um mundo inteiro de faz de conta. Os quartos das crianças são espaços onde tem que caber o infinito e ainda sobrar um cantinho para ler, aprender e crescer em segurança. Saber usar as tendências de decoração hôma Happy Home Living, que possibilitam todas estas vivências, é o segredo para que o tempo das crianças passado em casa, no seu universo pessoal, seja o mais feliz possível.