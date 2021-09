Com o final do verão à vista e a preparação do regresso de muitos à escola ou ao trabalho, a PPG Dyrup apresenta várias sugestões de cor, com Chromatic, que são a solução para quem procura maior conforto em casa, durante os meses mais frios que se aproximam.

A proposta passa pela escolha dos tons certos para recriar ambientes mais acolhedores no interior de cada habitação, respeitando diferentes preferências e estilos de decoração.

Não faltam opções de tons, adequados à próxima estação, capazes de agradar os fãs dos espaços mais neutros, ao estilo escandinavo, ou os mais arrojados, que optam por alternativas de cor mais fortes.

Beige Plage

A cor do ano 2021, eleita por especialistas da PPG Dyrup, é, sem dúvida, um tom perfeito para um espaço que se pretende mais acolhedor.

Os beges estão hoje na moda, aparecendo como tendência em diversos perfis de Instagram das mais conhecidas decoradoras e trend setters. Estes tons remetem-nos para sensações como a serenidade e o conforto absolutos.

Beige Massai

Ainda dentro da categoria dos beges, o Beige Massai pode ser uma alternativa ao Beige Plage, mas com uma referência de cor mais leve. O tom mais rosado é uma boa opção tanto para as áreas comuns de uma casa, como para um quarto de adulto ou de um bebé.

A dica da marca de tintas para a transformação perfeita destas divisões e ainda garantir um ar interior purificado é aplicar Dyrup Air Pure. Ao utilizar esta tinta irá melhora a qualidade do ar interior a partir do primeiro dia de aplicação devido à sua tecnologia Air Purifying.

Assim está a proteger a si, os que mais gosta e também o ambiente, afinal esta é a opção mais sustentável, pois é constituída por 45% de base biológica e a sua embalagem é feita de material totalmente reciclado.

Rose Phlomis

Se a procura é por tons mais arrojados, assegurando sempre o lado quente e aconchegante, o rosa forte ou o rouge aplicados numa parede de uma sala, por exemplo, vão sem dúvida criar impacto e conferir maior sofisticação ao espaço.

Se procura uma tinta versátil a escolha ideal será Dylon, um produto de acabamento semi-mate, com excelente poder de cobertura e retenção da cor. Pode ser utilizada no interior e exterior.

Vert Lierre

Se a preferência vai para os tons verdes, que remetem para ambientes naturais, mas também para a calma, a esperança e a vitalidade, o Vert Lierre é a alternativa perfeita para trazer a natureza para dentro de casa. A intensidade desta cor permite criar ambientes mais aprimorados, sem abandonar a sensação de conforto e aconchego.

E quando escolhemos tons mais escuros para a nossa casa é importante escolher uma tinta que garanta a melhor opacidade da cor e cobertura. Para isso a tinta de interior Dyrustar, uma tinta aquosa mate, de elevada qualidade, com formulação ecológica, poderá ser uma boa opção.