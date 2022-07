Colorir a vida. Traga o verão para dentro de casa

O verão é a altura perfeita para mudar a decoração e dar à sua casa uma frescura a condizer com a estação mais esperada do ano.

Desde cores vivas a padrões divertidos, a decoração de verão consegue proporcionar um ambiente descontraído, leve e refrescante a qualquer divisão.

créditos: hôma

Esta é a época que se veste com cores vibrantes e cheias de energia, envolvida em colorações fortes, como o azul do céu, o amarelo do sol, o verde das plantas e o rosa das flores.

Pinte a sua vida com cores alegres e que melhorem o seu dia-a-dia. Inspire-se nesta paleta de cores e traga o verão para dentro de casa, deixando a sua vida mais colorida e a casa mais confortável e recetiva para estes dias quentes.

Siga as sugestões disponíveis em hôma happy home living e prepare-se para aproveitar este verão ao máximo.

Adicionar cor à nossa vida

Em pleno verão, todos gostamos de ter a casa mais colorida a fazer lembrar um cenário longínquo e tropical. Para isso, levar artigos coloridos e divertidos para dentro de casa, fazem com que a estação mais quente do ano esteja sempre por perto.

créditos: hôma

Que as cores são fundamentais para construir um ambiente adequado na sua sala, já se sabia, certo? Além de imprimirem personalidade, os tons têm influência direta no nosso bem-estar dentro de casa, e por isso a escolha da paleta de cores é uma das etapas mais importantes na decoração.

Cores como o azul-turquesa, o rosa, o amarelo, o laranja ou o verde são facilmente associadas ao verão e conseguem trazer a qualquer espaço uma alegria extra. Aventure-se por este mar de opções e aposte em objetos coloridos para refrescar a sua casa.

O azul é aquela cor que nos lembra o céu claro e o mar. Portanto, é um clássico de verão.

Mas se procura algo mais alegre, aqueles azuis-marinhos que dão um toque mediterrânico aos espaços nunca saem de moda. Pode sempre incorporá-los nos detalhes, em acessórios como almofadas ou em tecidos.

créditos: hôma

Outra cor essencial, é o verde. Uma cor que nos conecta diretamente com a natureza e nos convida à calma e ao relaxamento. Nos quartos, opte pelos seus tons mais suaves e para o resto da casa, por algo mais escuro e intenso, como o verde azeitona, uma cor sempre elegante que também combina bem com outros verdes, ocres e cinzas.

As cores naturais que nos lembram a terra são tendência há algum tempo e se procura um efeito intemporal para a decoração da casa, estas são cores perfeitas. Além disso, pode incluí-la em praticamente qualquer espaço e em qualquer suporte como paredes, móveis e acessórios.

créditos: hôma

Uma cor muito estival é o laranja e pode incorporá-lo na decoração da casa em diferentes tonalidades. Para um estilo jovem e fresco, pode escolher um tom mais amarelado, sempre vital e alegre.

Se preferir algo mais discreto, os tons pêssego são uma boa alternativa tanto nas paredes como nos têxteis ou pormenores.

créditos: hôma

Para os mais irreverentes e com vontade de arriscar, o rosa fúchsia não pode ficar de fora. Um tom intenso e vibrante que respira verão. Aplique este tom em peças decorativas e almofadas e vai ver como os seus ambientes transmitem alegria e boas energias.

Se não é muito fã de cores vibrantes e prefere a sobriedade, aposte em cores mais claras e refrescantes com nuances claras de azul e verde, como o verde-água ou a menta. Assim, a estética do ambiente fica mais clean, aproveitando melhor a iluminação natural dentro do espaço.

Padrões fortes e alegres

Seguindo a boa disposição transmitida pela estação mais quente do ano, os estampados são grandes aliados na hora de criar uma decoração de verão.

Verão é sinónimo de natureza, ar puro e muita cor. Aproveite a chegada desta estação para colorir a sua casa com padrões florais alegres e divertidos.

créditos: hôma

O estilo geométrico também continua muito atual nesta época, pela irreverência das formas e cores que transporta para os ambientes.

Pensando nisso, uma opção é criar um mix and match de padrões, entre florais e geométricos, variando de acordo com o estilo decorativo adotado no ambiente.

créditos: hôma

Pode investir em tapetes, almofadas ou pequenos elementos decorativos onde estes elementos estejam presentes.

créditos: hôma

Tecidos frescos de verão

As estações mais quentes pedem têxteis mais frescos no nosso corpo e na decoração das nossas casas. Quando os dias frios acabam, as mantas pesadas, os têxteis de cama quentes e as almofadas em veludo deixam de fazer sentido.

A casa agora pede tecidos aconchegantes, mas que sejam, ao mesmo tempo, respiráveis e que não comprometam o nosso conforto. Escolha tecidos para decoração que proporcionem a criação de espaços com um ambiente de verão mais despreocupado e alegre.

créditos: hôma

Da mesma forma que substituímos os casacos de lã usados no inverno por vestidos em algodão para o verão, o conforto das suas noites pode ser melhorado através das roupas de cama certas para a estação. Com noites quentes, aposte em produtos fabricados em materiais como o algodão, o linho e a seda. Estas são opções mais finas, flexíveis e que permitem uma melhor respiração, deixando as suas noites mais frescas e agradáveis.

O algodão é um material respirável, o que significa que permite que o ar passe facilmente, evitando a transpiração. Por oposição a outros tecidos, o algodão está disponível em muitas cores e padrões, por isso, não terá dificuldades em encontrar opções com o estilo que procura para a sua casa.

O algodão é também muito fácil de lavar, o que o torna perfeito para uma casa com crianças e animais de estimação que, como é normal, se sujam mais. Além disso, é extremamente durável e macio e, de um modo geral, bastante acessível. Lembramos, contudo, que há vários tipos de algodão, quanto mais puro e orgânico, melhor.

créditos: hôma

O linho é um tecido sustentável feito de fibras da planta com o mesmo nome. Forte e de secagem rápida, este material tem propriedades naturais de absorção de calor e humidade que, no Verão, o tornam um bom condutor de calor e um tecido popular tanto para roupas como para têxteis de cama. Além disso, as fibras naturais mantêm as cores dos corantes, o que significa que este tecido está disponível em todas as cores imagináveis. De notar, ainda, que o linho é naturalmente antibacteriano.

créditos: hôma

A seda é uma fibra macia e luxuosa. Especialmente em noites muito quentes, poucos materiais superam o conforto de dormir numa cama feita com lençóis de seda que, para além de frescos, são muito suaves ao toque.

créditos: hôma

Mas não é só nos quartos que devem ser feitas estas mudanças. A alteração de cortinados e capas de almofadas decorativas para tecidos mais frescos vão tornar a sua casa visualmente mais leve e desafogada. Arrisque nesta mudança e aproveite melhor o verão em sua casa.

créditos: hôma

Materiais leves e naturais

créditos: hôma

Para evocar o clima leve e descontraído da estação, incorpore itens com essa estética na sua decoração de verão. Escolha móveis em madeiras claras ou com um visual rústico, assim como acessórios feitos em fibras naturais.

créditos: hôma

A garantia de charme com plantas e flores

Da mesma forma que os padrões estampados levam alegria para os ambientes, as plantas e flores são responsáveis por deixar cada espaço mais refrescante, cheia de cor e com um perfume envolvente.

Adicione vasos ou jarras com flores frescas ou artificiais para um ambiente mais estival e vai sentir que ajudam a descer a temperatura de sua casa.

Aromas frescos de verão

Para finalizar, torne sua casa mais envolvente com aromas frescos de verão.

Levando o perfume das flores para dentro de casa é possível escolher difusores e aromatizadores com fragrâncias refrescantes. Para esta estação, os aromas mais indicados são os florais, como lavanda e jasmim, assim como os cítricos, como a laranja e o limão.

créditos: hôma

Inspirado com todas estas sugestões? Torne a sua casa mais summer friendly, a sua vida mais colorida e aumente o seu nível de boa disposição. Encontre todas estas propostas e muito mais em hôma happy home living.