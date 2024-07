O preço das plantas, principalmente de maior porte, pode tornar-se exorbitante. Uma alternativa mais económica é comprar plantas em plataformas de artigos reutilizados, onde pessoas que propagam as suas plantas as partilham com a comunidade a preços reduzidos. Esta prática não só promove a economia circular, como também incentiva o cultivo de plantas de forma mais acessível e ecológica.

Conheça as cinco melhores plantas para fazer frente ao calor de forma sustentável e económica sugeridas pela Wallapop:

1. Lírio da Paz

Conhecido pela sua capacidade de purificar o ar e remover toxinas, o Lírio da Paz é uma planta que não só melhora a qualidade do ar, mas também contribui para um ambiente mais fresco e agradável.

2. Feto/Samambaia

Estas plantas são excelentes para humidificar o ar e criar um microclima mais fresco em casa. A sua folhagem exuberante adiciona um toque de verde que torna qualquer espaço mais acolhedor e refrescante.

3. Pothos

Fácil de cuidar e extremamente resistente, o Pothos é uma planta que se adapta bem a diferentes condições de luz. É ideal para quem procura uma solução prática e eficaz para refrescar o ambiente sem ter de dedicar muito tempo aos cuidados destas plantas.

4. Sanseviera/Espada de São Jorge

Conhecida também pela sua durabilidade e baixa manutenção, a Sanseviera é uma ótima escolha para purificar o ar e adicionar um elemento de frescura até nos dias mais quentes.

5. Palmeira Areca

Esta planta tropical é excelente para aumentar a humidade do ar, tornando o ambiente mais fresco. A sua presença traz uma sensação de grandeza e bem-estar ao espaço.

Em paralelo, a Wallapop dispõe também de uma vasta seleção de vasos para complementar a decoração da sua casa. Desde modelos clássicos e vintage a designs modernos e minimalistas, a plataforma oferece opções para todos os gostos e estilos.

E, graças à tecnologia de geolocalização da Wallapop, os compradores e vendedores que se encontrem na mesma cidade podem optar pela entrega em mãos, o que pode facilitar a transação destes produtos mais frágeis.

Ao optar por adquirir plantas e vasos através destas plataformas de produtos reutilizados, é possível contribuir para um consumo mais consciente, reduzir desperdícios e promover a sustentabilidade; permitindo refrescar a casa de forma natural, criando um ambiente mais saudável e agradável para enfrentar o calor do verão.