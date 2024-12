Foi graças a um desafio lançado pela Wallapop que, Joana Laranjeira, cofundadora da empresa ÓdaJoana, nos mostra como é fácil tornar o Natal numa comemoração mais sustentável.

Num mundo onde a consciência ambiental se torna cada vez mais uma necessidade, vale tomar nota e inspirar-se nas dicas desta arquiteta e criadora de conteúdos digitais.

1. Presentes com um significado especial

Sabia que 9 em cada 10 portugueses admitiu num estudo da Wallapop que não se importaria de receber um presente em segunda mão? A escolha de presentes reutilizados permite não só obter um preço reduzido como é também uma boa opção para quem procura presentes únicos como livros esgotados, discos de vinil antigos, jogos retro ou bijuteria e vestuário vintage.

2. Luzes, luzes e mais luzes … LED, claro

Troque as luzes de Natal tradicionais por luzes LED reutilizadas, que não só consomem menos energia, como têm uma vida útil mais longa que as tradicionais. Pode também utilizar temporizadores para ligar e desligar as luzes durante horários específicos para economizar na conta de energia lá de casa.

3. Dê um toque rústico à sua casa com decorações naturais

Em vez de comprar decorações de plástico, opte por elementos naturais, como pinhas, ramos, folhas de eucalipto, bagas vermelhas ou flores secas. Apanhá-los diretamente da natureza numa experiência em família ou adquirir estas decorações em plataformas de produtos reutilizados.

4. Reutilize materiais e reinvente decorações anteriores

Reutilizar materiais ou recursos para criar enfeites de Natal, como, por exemplo, rodelas de laranja desidratadas, garrafas pintadas de bonecos de neve, ornamentos feitos de cartão que podem ser adquiridos em plataformas de segunda mão permite criar decorações personalizadas que apelam à criatividade desde os miúdos aos mais graúdos.

5. Embrulhe os presentes de forma mais consciente

A criatividade é o limite, desde embrulhos com jornais antigos, aos desenhos feitos pelos mais novos e que podem ser depois colocados nos frigoríficos dos familiares ou até com tecidos ou sacos que podem ser reutilizados de um ano para o outro. O importante é pensar que o embrulho de uma prenda pode não começar nem acabar com aquele presente.