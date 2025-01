A tendência underconsumption core tem, nos últimos meses, dominado as redes sociais. O movimento caminha em contramão com o consumo excessivo, incentivando escolhas conscientes e uma relação mais sustentável com as nossas posses.

Em outras palavras, o underconsumption core abraça um estilo de vida mais minimalista e funcional, desafiando as tendências passageiras e promovendo escolhas mais amigas do ambiente e da carteira.

O movimento tem levado os seus seguidores a criar um capsule wardrobe, um guarda-roupa que conta apenas com o essencial, sem vestuário em excesso.

Descubra 4 benefícios de ter um capsule wardrobe:

1. Praticidade

Menos tempo gasto a escolher o que vestir todas as manhãs.

2. Estilo intemporal

Peças clássicas e versáteis.

3. Economia

Os gastos direcionados para menos peças de maior qualidade.

4. Circularidade

Vender roupas que já não se utiliza permite que outras pessoas as aproveitem e reduz o desperdício. Pode vender em lojas especializadas como A outra face da Lua, em Lisboa, a Quartier Latin, no Porto e a Kid to Kid, que conta com vários pontos no país, ou em feiras e mercados como a Feira da Ladra, em Lisboa e a Vandoma, no Porto.

Se preferir, também pode vender online em plataformas como o Facebook, OLX, Ebay, Vinted e Wallapop, que partilha algumas dicas para vender o que já não usa.

Segunda esta plataforma, para vender peças em segunda mão online deve utilizar descrições atrativas, publicar fotografias com qualidade, colocar etiquetas e filtros nos seus anúncios para uma melhor categorização, entre outros.