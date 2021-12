Aproveite esta oportunidade para alcançar aquilo que mais deseja. O dia 4 de dezembro é especialmente forte para os novos começos. Tudo o que for iniciado nesta fase terá maiores probabilidades de ser bem-sucedido. Realize este ritual às 7 horas da tarde.

Vai precisar de:

— 1 vela lamparina branca

— 1 taça com sal

— 1 folha de papel

— 1 caneta

— 1 cristal Pedra do Sol

— 1 cristal Pedra da Lua

— as cartas de Tarot o Sol e a Lua

Preparação:

— Comece por acender a vela.

— Escreva na folha de papel, ao centro, aquilo que mais deseja alcançar. Seja direto e conciso.

— De seguida coloque a carta de Tarot o Sol sobre o seu pedido e, por cima dela, em cruz, coloque a carta de Tarot a Lua.

— Coloque, por cima das duas cartas, os dois cristais.

— Com muito cuidado, desenhe um círculo de sal à volta do seu pedido, sobre a folha de papel.

— Feche então os olhos e, enquanto a vela arde, concentre-se no seu pedido. Visualize-o como se já fosse uma realidade na sua vida. Peça ao Sol e à Lua, e à energia do Universo, que lhe tragam as revelações de que precisa para encontrar soluções na sua vida. Faça também os seus pedidos e agradeça por eles antecipadamente.