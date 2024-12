O nosso humor, ou seja, as nossas emoções, estão ligados à Lua durante as 24 horas do dia. Portanto, tudo o que acontece com a Lua é sentido imediatamente por nós, especialmente se toca a nossa Lua ou Sol natal.

Os nossos antepassados costumavam temer os eclipses, muito por falta de informação sobre estes. É verdade que os eclipses são eventos imprevisíveis, trazendo mudanças importantes e, muitas vezes, decisivas, que marcam acontecimentos centrais das nossas vidas — daqueles que não esquecemos, como um casamento ou uma separação, o encerramento ou a inauguração de um negócio, o primeiro emprego ou a reforma, o nascimento de um filho ou o momento em que decide seguir o seu caminho sem os pais. Enfim, são momentos que recordamos por muitos anos.

Quando ocorre um eclipse, provoca uma espécie de rutura numa ordem estabelecida, alterando algo a que estamos habituados a sentir ou viver. A partir desta rutura, somos obrigados a mudar, tanto interna como externamente. Os eclipses retiram-nos o controlo da vida, se é que temos algum controlo sobre a mesma. Despertam os nossos medos, ansiedades e inseguranças.

Os eclipses lunares trazem pessoas e situações do passado, resolvendo assuntos que ficaram pendentes e abrindo caminho para que o novo possa entrar. Estão relacionados com o nosso passado e com o sentido de segurança no mundo. Pelo medo que desencadeiam, tornamo-nos mais reativos e os nossos instintos ganham mais espaço.

Os eclipses solares, por outro lado, estão ligados ao novo — novas escolhas que devemos fazer e novos caminhos que devemos trilhar.

Calendário dos eclipses de 2025:

O primeiro eclipse do ano é um eclipse lunar total, que acontece no dia 14 de março, às 3h59, aos 23°58’ de Virgem. Este eclipse apresenta um aspeto tenso com Saturno, indicando um período de maior seriedade, compromisso e aumento de responsabilidades para todos os signos. Os eixos mais impactados são Virgem/Peixes e Gémeos/Sagitário do último decanato. Se tiver Sol, Lua, Ascendente, nodos lunares ou planetas entre os 19 e 29 graus destes signos, será mais afetado. No entanto, todos temos o signo de Virgem no mapa natal, pelo que todos seremos afetados, uns mais, outros menos. Os signos mencionados são mutáveis, ou seja, signos que lidam bem com mudanças, ou até as procuram. Em 2025, essas mudanças surgirão naturalmente para estes signos. O segundo eclipse do ano é um eclipse solar parcial, que acontece no dia 29 de março, aos 8°53’ de Carneiro. Este eclipse impacta os signos de Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio e é o último eclipse neste eixo. Se tiver Sol, Lua, Ascendente, nodos lunares ou planetas entre os 3 e 13 graus destes signos, será mais impactado. Os eclipses solares tendem a abrir portas para novas possibilidades e trazem o novo até nós, especialmente depois de um eclipse lunar que tenha removido resquícios indesejáveis do passado. O terceiro eclipse do ano é um eclipse lunar, que ocorre aos 15 graus de Peixes, no dia 7 de setembro, impactando os signos de Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário. Se tiver Sol, Lua, Ascendente, nodos lunares ou planetas entre os 10 e 20 graus destes signos, será mais afetado. O quarto eclipse do ano é um eclipse solar, que ocorre aos 28 graus de Virgem, no dia 21 de setembro. Este eclipse impacta os signos de Virgem, Peixes, Gémeos e Sagitário. Se tiver Sol, Lua, Ascendente, nodos lunares ou planetas entre os 22 e 29°59’ destes signos, será mais impactado.

Como lidar com os eclipses:

Em tempos de eclipses, devemos fazer a nossa parte: colocar os medos dentro do barco da vida e seguir o fluxo da brisa ou dos ventos que nos conduzem ao nosso destino. Por vezes, são tempos de provações, outras vezes de bênçãos, mas, sem dúvida, são sempre tempos de mudanças.