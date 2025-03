No dia 14 de março, já no novo ano astrológico regido por Júpiter, ocorre o primeiro eclipse do ano, um eclipse lunar, por volta das 6h50 (hora de Lisboa), aos 23 graus de Virgem.

Os eclipses lunares trazem sempre questões e pessoas do passado que fazem parte de algum processo que ainda espera por soluções ou definições. De uma forma geral, este eclipse traz questões de saúde, trabalho e rotina que precisam de ser resolvidas. É um tempo em que há no ar algo que nos remete a uma forte necessidade de organização para obtermos mais controlo sobre algumas situações.

É um eclipse que chega junto de Saturno e do nódulo lunar e em ótimo aspeto com Marte já em movimento direto em Caranguejo. Portanto, é um eclipse que nos obriga a responsabilidades e compromissos. Pode ser um período um pouco pesado, de muito trabalho e determinação para alcançar os nossos objetivos e metas estabelecidas por nós ou pela própria vida.

Se tem Sol, Lua, ascendente ou planetas entre os 17 e 27 graus de Virgem, Peixes, Gémeos ou Sagitário, será mais impactado pela energia dos eclipses neste eixo.

Carneiro

Os nativos de Carneiro serão impactados no trabalho e na saúde. Se houver insatisfação no trabalho e falta de coragem para tomar uma atitude, o primeiro eclipse do ano pode trazer oportunidades de decisão ou mesmo um acontecimento que o force a fazer as mudanças necessárias neste setor. Pode decidir deixar de colaborar com empresas e ser o dono do seu próprio negócio.

Touro

Os taurinos podem preparar-se para lidar com assuntos do coração. Os solitários podem conhecer alguém especial, que toca, de alguma forma, a sua vida e o seu coração. Questões mal resolvidas do passado podem voltar até serem solucionadas. Sim, isso quer dizer o regresso de um antigo amor. Para os comprometidos, pode haver algo do passado que vem ao de cima.

Gémeos

Os geminianos estarão envolvidos nos próximos seis meses com questões domésticas e familiares. Casa e família serão as áreas mobilizadas. A família pode aumentar ou diminuir, com pessoas a chegar ou a regressar de longe, ou a partir para longe. Por exemplo, um filho que foi estudar para fora pode regressar ou um que cresce, decide estudar noutro país.

Caranguejo

Caranguejo estará mais voltado para uma revisão na vida social e em algumas amizades. Podem sentir-se insatisfeitos com a falta de amigos ou desiludir-se com um amigo específico que os obriga a afastar-se. Uma amizade pode mesmo chegar ao fim. Por outro lado, pode ser um período em que decide levar mais a sério as suas amizades.

Leão

Os leoninos devem estar atentos às finanças. Os eclipses são eventos imprevisíveis e, quando chegam em aspeto com Saturno, como este, o melhor é dar passos pequenos, pelo menos nas primeiras semanas. Pode ser um tempo de muitos ganhos, mas também de algumas perdas, e é por isso que peço que estejam atentos aos sinais que o Universo dá.

Virgem

Os virginianos são os protagonistas, os personagens principais deste primeiro eclipse, e podem contar com mudanças significativas no decorrer dos próximos seis meses. Certamente haverá uma mudança maior que resultará noutras mudanças menores ao longo desse tempo. Por exemplo, pode decidir morar fora e envolver-se com toda a documentação necessária.

Balança

Balança começa a olhar com mais seriedade para a saúde integral. Podem perceber que não adianta cuidar apenas do corpo físico, indo a um ginásio. Percebem que a saúde deve abranger o seu ser integral e procuram atividades que unem mente, emoções, espírito e corpo. Será um período em que estará mais fechado e voltado para si mesmo.

Escorpião

Os escorpianos vão olhar com mais seriedade para a vida social e podem decidir fechar-se um pouco para tudo, especialmente para os amigos. Um acontecimento importante com um amigo pode desencadear este processo. Por outro lado, pode ser convidado para fazer parte ou mesmo para gerir um projeto e criar uma equipa de trabalho.

Sagitário

Os sagitarianos voltam-se para questões que envolvem o trabalho e a carreira, mudanças que acontecem a partir de projetos profissionais, planos de negócios e mudanças de carreira. Pode decidir mudar totalmente de carreira ou mudar a sua carreira através de novos projetos. Um projeto ou plano de negócios pode ser aprovado e trazer as mudanças prometidas.

Capricórnio

Os capricornianos podem sentir uma espécie de chamado espiritual, para olharem com mais responsabilidade para o Sagrado. Podem sentir uma forte necessidade de encontrar um sentido espiritual ou filosófico ou mesmo um propósito para a sua própria vida. Certamente será um tempo de estudos, que podem envolver universidades ou uma preparação para um concurso.

Aquário

Os aquarianos devem estar atentos às finanças. Em tempos de eclipses, devemos ter cuidados redobrados com o dinheiro, pois os eclipses são eventos imprevisíveis e o que pode ser previsto não envolve detalhes. Pode passar por uma fase de aprendizagem, de como lidar com dinheiro, como investir, como ganhar e como gastar.

Peixes

Os piscianos sentem que a vida social “muda de cara”, seja pela ausência de um amigo, seja por novas amizades. É um período em que decide levar as amizades com mais seriedade e responsabilidade. Os relacionamentos são diretamente impactados por este primeiro eclipse, portanto, se for comprometido, este será um tempo em que a relação pedirá por mudanças.